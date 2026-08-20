Roksana Węgiel wrzuciła do sieci zdjęcia na koniu. Jej strój zaskoczył fanów

Pracowite lato Roksany Węgiel. Wokalistka z "The Voice Kids" dzieli czas między wakacje i pracę

Roksana Węgiel ma obecnie 21 lat i jest jednym z niewielu odkryć muzycznego show "The Voice Kids", które utrzymało się na rynku. Młoda gwiazda obchodziła urodziny na początku roku, a jej dorobek artystyczny mógłby być powodem do dumy dla wielu starszych kolegów z branży. Wokalistka wyrosła na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej.

W karierze artystycznej stale pomaga jej 29-letni Kevin Mglej. Para producentów muzycznych i twórców lada moment będzie celebrować drugą rocznicę swojego szeroko komentowanego ślubu. Zakochani chętnie pokazują kulisy swojej codzienności na profilach w mediach społecznościowych. Ich Instagram jest pełen zdjęć z podróży oraz relacji zza kulis projektów zawodowych.

Ostatnio Roksana i Kevin spędzili urlop w Grecji, wybierając na nocleg jeden z bardzo prestiżowych europejskich kurortów. Kiedy wrócili do Polski, uczestniczyli w chrzcie syna popularnej pary influencerów, Andziaks i Luki. Wokalistka, znana ze swojego otwartego podejścia do wiary i katolickich tradycji, podzieliła się ze swoimi obserwatorami zdjęciami z tej uroczystości.

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Roksana Węgiel w krótkim stroju na koniu

W natłoku obowiązków para wygospodarowała też chwilę na relaks w gronie najbliższych. Piosenkarka pochwaliła się w sieci zdjęciami z wyjazdu nad jezioro, w którym wzięli udział jej mąż z synem oraz jej mama i bracia. Na materiałach wideo fani mogli podziwiać, jak piosenkarka próbuje swoich sił w pływaniu na desce za motorówką.

Po wodnych aktywnościach gwiazda wzięła udział w sesji zdjęciowej, która szybko stała się hitem w internecie. Zdjęcia podpisała w sieci zaledwie dwoma słowami: "Country club". Roksana zaprezentowała się na nich w sportowym topie i bardzo krótkich spodenkach. Zdecydowała się w tym skąpym stroju dosiąść konia.

Z entuzjazmem zareagowali nie tylko fani, ale również ukochany mąż Roksany. "Służy Ci to życie po za miastem" - napisał Kevin Mglej.

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