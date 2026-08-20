Interwencja przy dworcu w Opolu. Policjanci ratowali kobietę na chodniku

Interwencja policjantów przy dworcu kolejowym w Opolu

14 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu pełnili służbę w okolicach dworca kolejowego. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna, który zauważył leżącą na chodniku osobę. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany budynek, gdzie znaleźli osłabioną kobietę. Kontakt z nią był na początku bardzo utrudniony, a jej stan wkrótce zaczął się pogarszać.

Skuteczna resuscytacja przeprowadzona przez mundurowych

U poszkodowanej doszło do utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia, co wymagało podjęcia natychmiastowych działań. Policjanci z opolskiego pododdziału prewencji przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili kobieta zaczęła oddychać i nawiązała kontakt z interweniującymi funkcjonariuszami. Całe zdarzenie zostało utrwalone przez kamery nasobne, w które wyposażeni byli mundurowi.

Pomoc medyczna i apel policji o reagowanie

Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy przejęli dalsze udzielanie pomocy i przetransportowali kobietę do szpitala. Według policji szybka reakcja świadka oraz funkcjonariuszy zapobiegła tragedii. Funkcjonariusze przypominają, że w takich momentach najważniejsze jest wezwanie pomocy i zainteresowanie się osobą, która może potrzebować wsparcia. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy, aby poinformować odpowiednie służby o zagrożeniu.

Źródło: Policja.pl