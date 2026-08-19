Spalone zwłoki na francuskiej winnicy. Wiadomo już, co spotkało znaną tiktokerkę

Makabryczne znalezisko w Saint-Gilles. Ofiarą znana tiktokerka

Dramat rozegrał się w rejonie Saint-Gilles, niedaleko miejscowości Nîmes. 12 sierpnia jeden z pracowników winnicy natknął się na makabryczny widok. Między rzędami winorośli leżały zwłoki młodej kobiety. Stan szczątków był na tyle zły, że śledczy nie byli w stanie od razu zidentyfikować ofiary. Funkcjonariusze z miejsca wszczęli śledztwo pod kątem morderstwa. Początkowe komunikaty prokuratury mówiły tylko o odnalezieniu ciała młodej kobiety. Aby mieć pewność co do jej tożsamości, zlecono dodatkowe ekspertyzy. W środę Cécile Gensac, prokurator z Nîmes, przekazała przełomowe informacje. Na podstawie badań i analizy DNA potwierdzono, że zmarłą jest 29-letnia Sonia Bellina.

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Sonia Bellina zginęła we Francji. Tragiczny koniec przed 30. urodzinami

Ta makabryczna zbrodnia zszokowała południe Francji. 12 sierpnia rolnik z miejscowości Saint-Gilles koło Nîmes odkrył na terenie winnicy ciało młodej kobiety. Zwłoki, porzucone pomiędzy winoroślami, nosiły rozległe ślady spalenia. Stan ciała uniemożliwiał szybką identyfikację.

Mundurowi od razu podjęli śledztwo w kierunku zabójstwa. Na wstępnym etapie funkcjonariusze byli w stanie określić jedynie, że szczątki należą do kobiety. Konieczne okazało się przeprowadzenie drobiazgowych badań i testów DNA. Rodzina ofiary musiała czekać kilka dni na komunikat prokuratury, który ostatecznie potwierdził ich najczarniejsze scenariusze.

Z informacji przekazanych przez Cécile Gensac z prokuratury w Nîmes wynika, że zmarła to 29-letnia Sonia Bellina, gwiazda mediów społecznościowych. Jej profil na TikToku śledziło niemal 260 tysięcy internautów. Kobieta przyjechała w te okolice, by odwiedzić swoich krewnych. Do jej 30. urodzin brakowało zaledwie miesiąca.

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Nazwisko 29-latki krążyło w sieci jeszcze zanim śledczy podali oficjalny komunikat. Bliscy Sonii od początku podejrzewali, że to jej ciało znaleziono na winnicy, ale musieli czekać na wyniki badań, by zyskać ostateczną pewność.

Zanim potwierdzono tożsamość ofiary, w internecie zaroiło się od plotek na temat jej śmierci. Nie wszyscy wykazali się empatią. Jak przekazała francuskim mediom osoba podająca się za siostrę zmarłej, rodzina padła ofiarą okrutnych komentarzy. Z jej słów wynika, że niektórzy internauci wręcz sugerowali, iż tiktokerka "zasłużyła na to, co ją spotkało".

W środę nastąpił istotny przełom w śledztwie. Funkcjonariusze aresztowali dwóch mężczyzn, których udział w sprawie wskazują zebrane dowody. Na obecnym etapie służby nie ujawniają personaliów zatrzymanych ani charakteru ich relacji z 29-latką.

Mourad Battikh, prawnik reprezentujący rodzinę, ostro skrytykował sposób, w jaki zbezczeszczono ciało kobiety. Według niego, okoliczności porzucenia zwłok na winnicy dowodzą wyjątkowego okrucieństwa sprawców. Policja wciąż ustala dokładny przebieg wydarzeń poprzedzających śmierć Sonii oraz rolę, jaką odegrali w nich dwaj zatrzymani.

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