Interwencja policjantów z Myślenic. Pomogli polskiemu kierowcy ciężarówki na terenie Niemiec

Zgłoszenie o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia

Sytuacja zaczęła się od odebrania przez dyżurnych z Myślenic połączenia, które zostało przekierowane z numeru alarmowego 112. Do komendy zadzwonił zaniepokojony pracodawca kierowcy samochodu ciężarowego. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że przebywający na terenie Niemiec pracownik pilnie potrzebuje opieki lekarskiej. Powodem wezwania był nagły i silny atak bólu w okolicach brzucha oraz pleców u mężczyzny.

Działania dyżurnych i wsparcie dla kierowcy

Zadanie koordynacji działań ratunkowych przejęli asp. szt. Bartłomiej Gubała oraz jego zastępca asp. Sebastian Kurek. Funkcjonariusze natychmiast zadzwonili bezpośrednio do źle czującego się kierowcy, aby monitorować jego stan. Podczas rozmowy mundurowi udzielali mu wsparcia psychicznego i pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym. Jednocześnie policjanci precyzyjnie ustalali, na którym parkingu przy niemieckiej autostradzie zatrzymał się pojazd.

Międzynarodowa współpraca służb ratunkowych

W tym samym czasie myśleniccy funkcjonariusze nawiązali kontakt z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz oficerem łącznikowym. Dzięki temu komplet niezbędnych danych został sprawnie przekazany stronie niemieckiej. Służby ratunkowe w Niemczech zostały uprzedzone o dokładnym położeniu polskiej ciężarówki i błyskawicznie dotarły na miejsce. Po udzieleniu pierwszej pomocy kierowca został przetransportowany do najbliższego szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

Skuteczna pomoc ponad granicami państw

Szybkie decyzje myślenickich dyżurnych oraz współpraca z funkcjonariuszami z Komendy Głównej Policji pozwoliły ocalić zdrowie polskiego kierowcy. Profesjonalne podejście mundurowych zapobiegło wystąpieniu tragedii w trudnej sytuacji z dala od kraju. Zdarzenie to pokazało, że dla policjantów niosących pomoc granice państwowe nie stanowią przeszkody w ratowaniu ludzi. Dzięki sprawnej wymianie informacji pomoc dotarła do potrzebującego we właściwym momencie.

Źródło: Policja.pl