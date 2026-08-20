Paweł Deląg powitał na świecie kolejne dziecko. Córka Zosia jeździ luksusowym wózkiem

Paweł Deląg trzeci raz został ojcem

Paweł Deląg, który ma 56 lat, i 36-letnia Patrycja Komorowska właśnie świętują narodziny córki. Gwiazdor znany z wielu popularnych produkcji ma już dwóch synów z poprzednich relacji – 33-letniego Pawła Juniora i 25-letniego Mikołaja. Radosną nowinę o ciąży jako pierwsza przekazała partnerka aktora w marcu tego roku. W minioną niedzielę na Instagramie aktor potwierdził, że maleństwo jest już z nimi.

12 sierpnia to był dla nas jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Tego dnia przyszła na świat nasza córeczka Zosia. Zofia Elżbieta Deląg Komorowska. Piękna i zdrowa. Mama też. Czuje wdzięczność i radość [...] - napisał Deląg.

Płeć noworodka nie była dla fanów zaskoczeniem, ponieważ już w czerwcu na profilach społecznościowych pary pojawiła się relacja z wystawnego baby shower zorganizowanego w plenerze. Nie zabrakło tam licznych atrakcji, a wystrój wyraźnie sugerował, kogo spodziewają się zakochani. Stoły udekorowano kwiatami i świecami, a wszystko skąpane było w odcieniach różu, co jednoznacznie wskazywało na to, że na świat przyjdzie dziewczynka.

Partnerka Pawła Deląga, Patrycja Komorowska, z córką na spacerze

Związek Pawła Deląga i Patrycji Komorowskiej trwa od kilku lat, jednak zakochani bardzo rzadko pokazywali się publicznie i strzegli swojej prywatności. Po raz pierwszy wspólne zdjęcie pary udostępniła w ubiegłym roku Beata Tadla, a 56-letni aktor z reguły nie opowiada o sprawach sercowych w mediach. Jego obecna partnerka, w odróżnieniu od poprzednich kobiet związanych z artystą, nie działa w show-biznesie. 36-latka jest certyfikowaną psychoterapeutką i prowadzi własną poradnię psychologiczną.

Para rzadko gości na czerwonym dywanie, stawiając raczej na publikowanie wspólnych fotografii w mediach społecznościowych, gdzie Patrycja ostatnio stała się bardziej aktywna. W czasie ciąży przyszła mama chętnie dzieliła się kadrami, a nawet przekonała aktora do udziału we wspólnej sesji zdjęciowej.

Obecnie para skupia się na rodzicielstwie. Maleńka Zosia ma już za sobą pierwszy spacer w towarzystwie mamy, co uwieczniono na najnowszym zdjęciu na profilu Patrycji. Psychoterapeutka przykłada ogromną wagę do ubrań, a na co dzień stawia na sprawdzone stylizacje. Nie jest też tajemnicą, że 36-latka ceni sobie ekskluzywne dodatki, dlatego nie dziwi fakt, że dziewczynka również ma do dyspozycji luksusowy sprzęt.

Pierwsze podróże mała Zofia odbywa w wózku Cybex Priam 5.0, który dla wielu gwiazd stanowi wyznacznik luksusu. Popularny wśród celebrytów i influencerów model nie należy do najtańszych rozwiązań – ceny startują od siedmiu tysięcy złotych, a w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego, zakup może wiązać się z wydatkiem nawet dziewięciu tysięcy złotych.

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