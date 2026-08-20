Universal Music Polska nabył katalog Kayax Records. To początek nowego rozdziału

Wielka transakcja na polskim rynku muzycznym

To wiadomość, która z pewnością poruszy całą branżę. Universal Music Polska, muzyczny gigant i część światowego lidera Universal Music Group, ogłosił przejęcie katalogu kultowej wytwórni Kayax Records. Umowa obejmuje nie tylko prawa do wszystkich nagrań, ale również do samej marki, która przez lata stała się synonimem artystycznej jakości.

To jednak nie koniec zmian. Równocześnie z transakcją gigant rozpoczyna strategiczną współpracę z Kayax Management, firmą odpowiedzialną za kariery wielu artystów. Celem ma być wspólne odkrywanie i rozwijanie nowych talentów. Warto jednak podkreślić, że Kayax Management pozostaje niezależną firmą, której właścicielem i szefem wciąż jest Tomasz „Tomik” Grewiński.

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Nosowska, Zalewski i Brodka pod nowym szyldem

Dla fanów polskiej muzyki nazwa Kayax to prawdziwa instytucja. Wytwórnia, założona w 2001 roku, przez ponad dwie dekady kształtowała gust słuchaczy i promowała artystów, którzy na stałe zapisali się w historii sceny. To właśnie z nią związani byli tacy twórcy jak Smolik, Zakopower, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Maria Peszek, Brodka, Artur Rojek, Mery Spolsky czy duet Karaś/Rogucki.

Katalog Kayax Records to zbiór nagrań, które definiowały polską muzykę alternatywną i popową ostatnich lat. Konsekwentne stawianie na wyraziste osobowości i długofalowe budowanie ich karier zapewniło wytwórni pozycję jednej z najbardziej cenionych niezależnych firm na rynku.

CEO Universal Music Polska: "To jedna z najważniejszych transakcji w historii"

Skali wydarzenia nie ukrywa szef Universal Music Polska, Maciej Kutak. W oficjalnym komunikacie przyznał, że to kluczowy moment dla jego firmy i całej branży. Podkreślił też swój szacunek dla dotychczasowych dokonań wytwórni.

„To jedna z najważniejszych transakcji w historii Universal Music Polska. Od początku ceniłem Kayax Records za umiejętne łączenie artystycznej niezależności z sukcesem komercyjnym oraz konsekwencję w odkrywaniu i rozwijaniu wyjątkowych artystów” – powiedział Kutak. „Wierzę, że wspólnie z Kayax Management stworzymy nowe możliwości dla uznanych artystów i młodych talentów. To kolejny ważny krok w realizacji naszej misji – łączenia polskich artystów z fanami w kraju i na całym świecie” – dodał.

Założyciel Kayax zamyka ważny etap

Głos zabrał również Tomasz „Tomik” Grewiński, założyciel Kayax Records i dyrektor zarządzający Kayax Management. Dla niego transakcja jest symbolicznym zamknięciem pewnego rozdziału i jednocześnie otwarciem zupełnie nowego etapu.

„Przez ponad dwadzieścia lat budowaliśmy Kayax Records wspólnie z wyjątkowymi artystami, tworząc katalog, który stał się ważną częścią historii współczesnej polskiej muzyki. Jestem przekonany, że Universal Music Polska zapewni temu dorobkowi najlepsze warunki do dalszego rozwoju” – przyznał Grewiński.

Jak podkreślił, jego firma skupi się teraz na tym, w czym czuje się najmocniejsza. „Kayax Management wchodzi w nowy rozdział. Wraz z moim zespołem chcemy jeszcze mocniej skoncentrować się na tym, co robimy najlepiej – rozwijaniu karier reprezentowanych przez nas artystów oraz budowaniu ich marek osobistych” – wyjaśnił.

Co dalej z Kayax Records?

Mimo przejęcia marka Kayax Records nie zniknie z rynku. Po finalizacji transakcji zachowa swoją odrębną tożsamość i stanie się czwartym labelem w strukturach Universal Music Polska. Wiadomo już, kto pokieruje jej działaniami.

Funkcję Head of Kayax Records obejmie Paweł Tetłak, a dyrektorem odpowiedzialnym za Kayax Records oraz Polydor Recordings Poland będzie Jakub Barzak. Połączenie sił giganta z doświadczeniem Kayax ma otworzyć przed polskimi artystami nowe możliwości dotarcia do jeszcze szerszej publiczności.