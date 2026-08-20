Usiłowanie zabójstwa w Lubartowie. 23-latek zaatakował babcię kastetem

Zgłoszenie o zabójstwie w Lubartowie

17 sierpnia 2026 roku około godziny 7:00 rano operator numeru alarmowego odebrał telefon od mieszkańca Lubartowa. Mężczyzna przekazał informację, że zabił swoją babcię i podał dokładny adres, pod którym miało dojść do zdarzenia. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z lubartowskiej jednostki policji. W otwartym mieszkaniu mundurowi znaleźli przytomną 93-letnią kobietę, która posiadała liczne rany twarzy oraz głowy. Seniorka została niezwłocznie przetransportowana przez medyków do szpitala, ponieważ jej stan zagrażał życiu.

Zatrzymanie wnuka i znalezienie narkotyków

W jednym z pomieszczeń policjanci zastali 23-letniego wnuka kobiety, który miał dopuścić się ataku na swoją krewną. Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie zakrwawiony kastet, a on sam został natychmiast obezwładniony i zatrzymany. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że 23-latek był trzeźwy w momencie interwencji. Policjanci pobrali od niego próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych, aby sprawdzić obecność środków odurzających i substancji psychotropowych w organizmie. Podczas przeszukania miejsca zdarzenia mundurowi zabezpieczyli maczetę oraz ponad 80 gramów mefedronu.

Zarzuty i areszt dla 23-latka

Wszystkie czynności na miejscu przestępstwa były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lubartowie. Zatrzymany mężczyzna spędził noc w policyjnej celi, a 18 sierpnia 2026 roku został doprowadzony do prokuratury na czynności procesowe. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych. 19 sierpnia 2026 roku sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek służb i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny 23-latkowi grozi teraz kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl