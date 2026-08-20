Oszustwa w Krakowie i Skawinie. Policjanci zatrzymali podejrzanych i odzyskali gotówkę

Przebieg oszustwa w Skawinie

30 lipca 2026 roku do mieszkanki Skawiny zatelefonowała kobieta podająca się za pracownicę poczty, która pod pretekstem weryfikacji adresu wyłudziła dane od seniorki. Krótko po tym zdarzeniu z kobietą skontaktowała się kolejna osoba, tym razem przedstawiająca się jako policjantka. Fałszywa funkcjonariuszka przekonywała, że oszczędności seniorki są zagrożone i wypytała ją o posiadany majątek w domu oraz na kontach bankowych. Poszkodowana, wierząc, że bierze udział w tajnej akcji, postępowała zgodnie z instrukcjami i spakowała swoje pieniądze.

Przekazanie pieniędzy w krakowskim Podgórzu

Oszuści zorganizowali dla seniorki taksówkę, którą kobieta pojechała do banku, będąc przez całą drogę w kontakcie telefonicznym z fałszywą policjantką. Ponieważ pierwsza wskazana placówka była zamknięta, sprawcy skierowali kobietę do innej lokalizacji w Podgórzu. Na miejscu pojawił się mężczyzna, który odebrał gotówkę po podaniu ustalonego wcześniej hasła. Seniorka straciła blisko 1 000 000 zł, a o tym, że mogła zostać oszukana, zorientowała się dopiero po rozmowie z domownikami.

Zatrzymanie sprawcy w Nowej Hucie

Do kolejnej policyjnej akcji doszło 18 sierpnia 2026 roku na terenie Nowej Huty, gdzie funkcjonariusze z Krakowa i Komendy Głównej Policji przewidzieli próbę kolejnego oszustwa. Na miejsce skierowano policyjnych wywiadowców, którzy zauważyli i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o odebranie gotówki od innej seniorki. Przy zatrzymanym znaleziono całą kwotę 25 000 zł, która dzięki szybkiej interwencji mogła zostać zwrócona właścicielce. Policjanci ustalili również, że mężczyzna zamieszany w sprawę ze Skawiny przebywał w innym województwie i przekazał skradzione pieniądze dalej.

Zarzuty i apel krakowskiej policji

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Śledczy z Wydziału Kryminalnego krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzeń, co pozwoliło na wytypowanie osób zaangażowanych w ten proceder. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani nie informują o prowadzonych akcjach przez telefon. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy zachować ostrożność i nie ulegać presji czasu.

Źródło: Policja.pl