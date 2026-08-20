Nielegalny tytoń w miejscowości Bielicha. Policjanci zabezpieczyli towar wart blisko 490 tysięcy złotych

Zatrzymanie dwóch mężczyzn w miejscowości Bielicha

17 sierpnia 2026 roku policjanci realizujący materiały operacyjne podjęli interwencję w miejscowości Bielicha. Funkcjonariusze zatrzymali tam dwóch mieszkańców powiatu radomskiego w wieku 62 i 52 lat. Mężczyźni znajdowali się przy samochodzie zaparkowanym przed jedną z posesji, w którym mundurowi znaleźli 15 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W pojeździe znajdowały się również trzy tekturowe pudełka, w których ukryto 11 400 sztuk papierosów wykonanych metodą ręczną.

Kolejne worki z tytoniem na terenie posesji

Działania funkcjonariuszy nie zakończyły się na kontroli pojazdu, ponieważ policjanci zdecydowali się na przeszukanie posesji należącej do jednego z zatrzymanych. W trakcie tych czynności mundurowi ujawnili znacznie większe ilości nielegalnych wyrobów, zabezpieczając niemal 254 kg krajanki tytoniowej. Na miejscu znaleziono także trzy kolejne pudełka, w których znajdowało się 11 400 sztuk papierosów robionych ręcznie. Cały zabezpieczony towar nie posiadał wymaganych znaków polskiej akcyzy.

Wysokie straty Skarbu Państwa i konsekwencje karne

Policjanci podsumowali wyniki akcji i oszacowali, że wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wynosi ponad 487 tysięcy złotych. Obaj mieszkańcy powiatu radomskiego usłyszeli już zarzuty za popełnienie przestępstwa karno-skarbowego, po czym zostali zwolnieni. Za ten czyn grozi im teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec przepadek mienia, które zostało zabezpieczone w trakcie policyjnej interwencji.

Źródło: Policja.pl