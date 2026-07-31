Roksana Węgiel chętnie pozowała do zdjęć na wakacjach w Grecji. Ale gdzie jest Kevin?

Roksana Węgiel w Grecji

Roksana Węgiel wraz z mężem, Kevinem Mglejem, po intensywnym czasie pełnym zawodowych obowiązków, zdecydowali się na wypoczynek. Wybór padł na luksusową wyspę Mykonos w Grecji. Na profilach społecznościowych zakochanych pojawiło się mnóstwo zdjęć z urlopu prezentujących malownicze zachody słońca i błękitne wody. Uwagę zwraca jednak fakt, że para nie opublikowała ani jednego wspólnego ujęcia. Mąż fotografował żonę, a żona męża.

Fotografie z Mykonos ukazują urokliwe zakątki wyspy, w tym baseny z widokiem na Morze Egejskie, wąskie uliczki oraz lokale. Na kadrach widać Roksanę Węgiel w letnich, stylowych zestawieniach, podczas gdy Kevin Mglej uwieczniony został na tle hotelowej zabudowy. Zdjęcia artystki wywołały lawinę pozytywnych komentarzy ze strony fanów, którzy, jak zawsze, zasypali ją komplementami i zachwytami, choć na ujęciach zabrakło Kevina.

Zobacz także: Roksana Węgiel zapozowała topless. Zaskoczyła fanów odważnymi zdjęciami, posypały się komentarze

Quiz. Te superduety podbiły serca ludzi. Kogo z pary brakuje? Nie daj się prosić i wytęż pamięć Pytanie 1 z 10 Kto współprowadził z Bogumiłą Wander "Koncert życzeń"? Wojciech Pijanowski Lucjan Kydryński Ryszard Rembiszewski Następne pytanie

"O ja cię, jakie piękne fotki, jestem zakochana", "Mam najśliczniejszą idolkę na świecie", "Jaka gorąca", "Ślicznie wyglądasz", "Jaka piękna, jejku, brak słów".

Roxie Węgiel i Kevin Mglej byli we Włoszech

Mykonos to popularny kierunek turystyczny, chętnie wybierany przez znanych z całego świata. Roksana Węgiel i Kevin Mglej podczas pobytu w Grecji nie ograniczali się tylko do relaksu na plaży. Jak wynika z ich relacji w social mediach, chętnie degustowali miejscowe potrawy i spacerowali urokliwymi uliczkami, ciesząc się czasem wolnym od pracy i medialnego szumu. Roksana zapytana o to, czy wypad był udany, stwierdziła krótko: "Bardzo!". Jej mąż dodał, że to "jeden z najfajniejszych wyjazdów".

Mimo regularnego publikowania treści w internecie, para dba o prywatność i nie udostępnia wszystkich informacji dotyczących swoich wakacji. Wiadomo jednak, że Grecja to nie pierwszy zagraniczny cel ich tegorocznych podróży. Wcześniej Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzali czas we Włoszech. Relacje z tamtego wyjazdu obfitowały w czułe kadry!

Zobacz także: Roksana Węgiel z mężem we Włoszech. Ależ z nich całuśna para! Opublikowali kadry z hotelowego łóżka

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel topless na kanapie! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście

Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal