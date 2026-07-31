Roksana Węgiel chętnie pozowała do zdjęć na wakacjach w Grecji. Ale gdzie jest Kevin?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-31 11:47

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyjechali na urlop do Grecji, zatrzymali się na wyspie Mykonos. W mediach społecznościowych piosenkarki na próżno szukać jednak ich wspólnych kadrów. Gwiazda opublikowała fotki, do których pozowała sama. To jednak nie oznacza niczego niepokojącego. Jej mąż krótko podsumował wspólny wypad: "Jeden z najfajniejszych wyjazdów". Zobaczcie zdjęcia!

Roksana Węgiel w Grecji

Roksana Węgiel wraz z mężem, Kevinem Mglejem, po intensywnym czasie pełnym zawodowych obowiązków, zdecydowali się na wypoczynek. Wybór padł na luksusową wyspę Mykonos w Grecji. Na profilach społecznościowych zakochanych pojawiło się mnóstwo zdjęć z urlopu prezentujących malownicze zachody słońca i błękitne wody. Uwagę zwraca jednak fakt, że para nie opublikowała ani jednego wspólnego ujęcia. Mąż fotografował żonę, a żona męża. 

Fotografie z Mykonos ukazują urokliwe zakątki wyspy, w tym baseny z widokiem na Morze Egejskie, wąskie uliczki oraz lokale. Na kadrach widać Roksanę Węgiel w letnich, stylowych zestawieniach, podczas gdy Kevin Mglej uwieczniony został na tle hotelowej zabudowy. Zdjęcia artystki wywołały lawinę pozytywnych komentarzy ze strony fanów, którzy, jak zawsze, zasypali ją komplementami i zachwytami, choć na ujęciach zabrakło Kevina.

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"O ja cię, jakie piękne fotki, jestem zakochana", "Mam najśliczniejszą idolkę na świecie", "Jaka gorąca", "Ślicznie wyglądasz", "Jaka piękna, jejku, brak słów".

Roxie Węgiel i Kevin Mglej byli we Włoszech

Mykonos to popularny kierunek turystyczny, chętnie wybierany przez znanych z całego świata. Roksana Węgiel i Kevin Mglej podczas pobytu w Grecji nie ograniczali się tylko do relaksu na plaży. Jak wynika z ich relacji w social mediach, chętnie degustowali miejscowe potrawy i spacerowali urokliwymi uliczkami, ciesząc się czasem wolnym od pracy i medialnego szumu. Roksana zapytana o to, czy wypad był udany, stwierdziła krótko: "Bardzo!". Jej mąż dodał, że to "jeden z najfajniejszych wyjazdów".

Mimo regularnego publikowania treści w internecie, para dba o prywatność i nie udostępnia wszystkich informacji dotyczących swoich wakacji. Wiadomo jednak, że Grecja to nie pierwszy zagraniczny cel ich tegorocznych podróży. Wcześniej Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzali czas we Włoszech. Relacje z tamtego wyjazdu obfitowały w czułe kadry!

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Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal
Roxie Węgiel
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