Joanna Kulig zagra Britney Spears! Po hollywoodzkich produkcjach czas na kolejne wyzwanie

Joanna Kulig jako Britney Spears?! Tak, to dzieje się naprawdę! Jedna z najlepszych polskich aktorek, mająca w swoim portfolio takie hity jak nominowany do Oscara film "Zimna wojna" czy "Miłość bez ostrzeżenia", w którym wystąpiła u boku Anne Hathaway, wcieli się teraz w rolę jednej z największych ikon popkultury.

Kariera Britney Spears: wielki sukces i załamanie

Życiorys Britney Spears to liczne wzloty i upadki. Księżniczka popu zyskała międzynarodową sławę jako nastolatka, a jej debiutancki singiel "...Baby One More Time" do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych popowych wydawnictw w historii muzyki. Ogromna presja i brak wsparcia ze strony rodziny doprowadziły artystkę do głośnego załamania nerwowego, wskutek którego w 2008 roku objęto ją kuratelą. Przez blisko 14 lat wszelkie decyzje - zarówno te dotyczące życia prywatnego, jak i zawodowego - za Britney podejmował jej ojciec. Piosenkarka odzyskała wolność w listopadzie 2021 roku, a dwa lata później na rynku ukazała się jej przełomowa autobiografia "Kobieta, którą jestem". Na podstawie książki powstanie film, za którego reżyserię odpowiada Jon M. Chu - twórca "Wicked". Historia Spears zainspirowała również Jarosława Murawskiego, który stworzył sztukę "Britney". W tytułową bohaterkę wcieli się właśnie Joanna Kulig.

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Joanna Kulig jako Britney Spears. Trudno ją rozpoznać!

Telewizja Polska nie ma wątpliwości, że "Britney" to jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Joanna Kulig powraca na deski teatru, tym razem Teatru Telewizji, by wcielić się w rolę amerykańskiej księżniczki popu. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy sztuka będzie mieć swoją premierę. Jak udało nam się ustalić, nastąpi to przed końcem roku. Za reżyserię "Britney" odpowiada Ewelina Marciniak. W mediach społecznościowych TVP pojawiło się już pierwsze zdjęcie Kulig jako Spears. Widzimy na nim aktorkę w charakterystycznych dla lat 2000. okularach przeciwsłonecznych z kolorowymi szkiełkami i berecie. Britney często pokazywała się w tym nakryciu głowy na początku swojej oszałamiajacej kariery.