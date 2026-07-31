MŚ 2026. Dziennikarze AIPS wybrali jedenastkę turnieju

Głosowanie setek dziennikarzy na MŚ 2026

W prestiżowym plebiscycie wzięło udział aż 370 przedstawicieli mediów sportowych z całego świata. Swoje głosy oddali dziennikarze prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych oraz fotoreporterzy ze 115 krajów. Wybór odzwierciedlał globalne spojrzenie na formę zawodników podczas zakończonego 19 lipca 2026 roku turnieju.

Największe uznanie w oczach głosujących zyskali piłkarze z Europy i Ameryki Południowej. Wśród wyróżnionych znaleźli się zawodnicy Hiszpanii, Francji, Brazylii, Norwegii, Argentyny i Anglii. Dominacja graczy hiszpańskich była widoczna zwłaszcza w formacjach defensywnych i bramce.

Kto znalazł się w jedenastce mundialu?

Wśród wyróżnionych przez AIPS zawodników na pozycji bramkarza znalazł się Unai Simon (Hiszpania). Linię obrony utworzyli Marc Cucurella (Hiszpania), Aymeric Laporte (Hiszpania), Pau Cubarsi (Hiszpania) oraz Pedro Porto (Brazylia). Pomocnicy to Rodrigo Fernandez Cascarte Rodri (Hiszpania), Jude Bellingham (Anglia) i Michel Olise (Francja).

W ataku dziennikarze docenili gwiazdy światowego formatu. Trójkę napastników w najlepszej jedenastce mistrzostw świata tworzą Julian Mbappe (Francja), Erling Haaland (Norwegia) oraz Lionel Messi (Argentyna). Światowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS), które ogłosiło ten skład, powstało podczas igrzysk w Paryżu w 1924 roku i obecnie zrzesza dziennikarzy ze 170 narodowych klubów.