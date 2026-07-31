Rośnie w niemalże każdym ogrodzie. Ludzie nie mają pojęcia, że przyciąga pecha

Od wieków roślinom przypisywano magiczną moc - jedne miały przynosić szczęście, inne zaś, według dawnych przesądów, mogły ściągnąć pecha i samotność.

Wśród tych, które mogą sprowadzić nieszczęście, znajduje się niezwykle popularna roślina ozdobna, masowo sadzona w polskich ogrodach.

Odkryj, dlaczego ma symbolizować niepowodzenie dla domowników.

Ludzie od wieków wierzą, że rośliny mają w sobie coś magicznego - mogą przynieść szczęście, ale też sprowadzić kłopoty. Jedne są uważane za talizmany, które zapewnią nam pomyślność, inne ponoć przynoszą pecha, jeśli tylko pojawią się w naszym otoczeniu. Co ciekawe, wśród tych "pechowych" roślin, według dawnych przekazów, znalazły się popularne rośliny ozdobne, które od lat chronią nasze ogrody przed wścibskimi spojrzeniami sąsiadów. Sprawdź, o które rośliny chodzi i dlaczego mają ściągać na nas pecha i samotność.

Murator Ogroduje #2: Rośliny do ogrodów w stylu romantycznym

Polacy sadzą je w ogrodzie. Nie mają pojęcia, że przynoszą pecha!

Co ciekawe, wśród roślin, które mają na nas sprowadzać pecha i samotność, znajdują się tuje. To o tyle zaskakujące, że właśnie one są jednymi z najczęściej sadzonych roślin w polskich ogrodach.

Tuje, czyli żywotniki, są niezwykle popularne przede wszystkim ze względu na swoją trwałość i łatwość pielęgnacji. Tworzą gęste, zielone żywopłoty, szybko zapewniają prywatność i pozostają zielone przez cały rok. Dla wielu właścicieli ogrodów są wręcz oczywistym wyborem. Tymczasem w dawnych wierzeniach ich obecność w pobliżu domu nie zawsze była uznawana za dobry znak.

Skąd wziął się przesąd o pechowych tujach?

Jednym z powodów jest symbolika związana z samą rośliną. Tuje są zimozielone, długo zachowują swoją barwę i mogą osiągać imponujące rozmiary. Podobne cechy sprawiły, że w kulturze europejskiej rośliny zimozielone często kojarzono z wiecznością i śmiercią. Tuje zaczęto więc wiązać z cmentarzami i miejscami pochówku, gdzie rzeczywiście często można je spotkać.

Z tego skojarzenia narodziły się liczne przesądy. Według jednego z nich posadzenie tui zbyt blisko domu może sprowadzać nieszczęście na jego mieszkańców. Jeszcze bardziej niepokojące jest przekonanie, że tuje mogą symbolizować samotność i odcięcie od innych ludzi. W niektórych ludowych interpretacjach wysoki, gęsty żywopłot z żywotników miał wręcz symbolicznie oddzielać domowników od świata zewnętrznego.

Niektórzy przypisywali też znaczenie liczbie posadzonych drzew lub ich umiejscowieniu. Szczególnie niechętnie patrzono na sadzenie roślin kojarzonych z cmentarzami bezpośrednio przy wejściu do domu. Z czasem tego typu wierzenia zaczęły funkcjonować jako ostrzeżenia przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Oczywiście nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że tuje przynoszą pecha, powodują samotność czy wpływają na los mieszkańców domu. Ich popularność w polskich ogrodach pokazuje zresztą, że dla większości osób są po prostu praktyczną i dekoracyjną rośliną.

Przesądy dotyczące tui warto więc traktować jako ciekawostkę związaną z dawną symboliką roślin. Jeśli jednak ktoś mocno wierzy w ludowe wierzenia, być może przed posadzeniem kolejnego rzędu żywotników zastanowi się dwa razy.

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