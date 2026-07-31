Cichopek i Kurzajewski znikają z telewizji. Decyzja stacji zaskoczyła wszystkich

Koniec przygody Cichopek i Kurzajewskiego z Polsatem

Przez ostanie sezony Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanowili jeden z najpopularniejszych duetów telewizyjnych. Po głośnym rozstaniu z TVP, prezenterzy szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości i objęli posady gospodarzy w porannym paśmie „halo tu polsat”. Widzowie polubili ich w tej roli, ale wszystko wskazuje na to, że ich czas na ekranie dobiegł końca. W niedawnym wpisie w mediach społecznościowych dziennikarze poinformowali o zakończeniu współpracy ze stacją, tłumacząc, że zamykają ten rozdział, by skupić się na nowych zawodowych celach.

Zobacz też: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali bez pracy? "Podjęliśmy decyzję". Już nie poprowadzą "Halo, tu Polsat"

21

Kurzopki nie znajdą pracy w TVN i TVP? Nowe informacje o odejściu Cichopek i Kurzajewskiego

Sonda Czy Kasia Cichopek jest dla Ciebie wzorem? Tak Nie Nie zastanawiam się nad tym

Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy - napisali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Z oświadczenia pary mogło wynikać, że odejście z Polsatu to ich własna, przemyślana decyzja. Jednak najnowsze informacje wskazują, że to włodarze stacji zdecydowali o nieprzedłużeniu z nimi kontraktu.

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Polsat nie miał dla „Kurzopków” żadnych alternatywnych propozycji programowych. Decyzja ta oznacza definitywne pożegnanie pary ze słoneczną stacją.

Dla branży rozrywkowej to spory szok, zwłaszcza że Cichopek i Kurzajewski cieszyli się dużą sympatią i zainteresowaniem widzów, a ich telewizyjne występy zawsze gwarantowały rozgłos.

Co zatem czeka popularny duet? Jesienne ramówki konkurencyjnych stacji są już zamknięte, a nowe formaty zaplanowano na długo przed ogłoszeniem ich odejścia z Polsatu. Zgodnie z ustaleniami serwisu Pudelek, ani TVP, ani TVN nie przewidziały dla nich w najbliższym czasie żadnych ról.

W tej sytuacji Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski najprawdopodobniej skupią się na rozwijaniu własnej działalności w sieci i budowaniu niezależnych projektów.

Zobacz też: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski założyli hanboki. Tak paradowali na urlopie!

Ramówki są dopięte na ostatni guzik, a większość premierowych programów i show została już nagrana. W tym sezonie po prostu nie ma dla nich nigdzie miejsca - mówi informator Pudelka.