Wieczysta Kraków pozyskała Mateusza Wieteskę. Wielki powrót do ekstraklasy

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-31 12:15

Mateusz Wieteska oficjalnie zasilił szeregi klubu Wieczysta Kraków. Były obrońca reprezentacji Polski wraca do krajowej ligi po trudnym okresie spędzonym za granicą. Dla krakowskiego beniaminka to bardzo ważny ruch kadrowy przed kolejnymi meczami.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza uderza w czarno-białą piłkę na zielonym boisku, wzbijając w powietrze kępki trawy i ziemię.

Kariera obrońcy i trudne zagraniczne wyzwania

Krakowski beniaminek poinformował, że 29-letni środkowy obrońca podpisał umowę na rok z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Sześciokrotny reprezentant Polski i uczestnik mundialu w Katarze wnosi do zespołu cenne doświadczenie. Zawodnik jest wychowankiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki, jednak później szkolił się w Legii Warszawa. Z zespołem ze stolicy wywalczył łącznie trzy tytuły mistrza kraju. Występował też w Dolcanie Ząbki, Chrobrym Głogów i Górniku Zabrze.

W lipcu 2022 roku piłkarz został wykupiony z Legii przez francuski klub Clermont Foot. W barwach tej drużyny zdołał rozegrać 37 spotkań na poziomie pierwszej ligi francuskiej. Rok później defensor przeniósł się do włoskiego Cagliari Calcio, ale tam jego kariera wyhamowała. Sezon 2024/25 spędził na wypożyczeniu w barwach greckiego zespołu PAOK Saloniki. Z kolei poprzednią kampanię zaliczył w tureckim zespole Kocaelispor Kulubu.

Poważna kontuzja i plany krakowskiego zespołu

Pobyt Wieteski w Turcji okazał się skrajnie nieudany z powodu ogromnych problemów zdrowotnych. W sierpniu ubiegłego roku środkowy obrońca doznał poważnego zerwania więzadeł w kolanie. Przez ten uraz zdołał wystąpić w tamtejszej lidze w zaledwie jednym oficjalnym meczu. Teraz gracz wraca do ojczyzny, aby po rehabilitacji walczyć o regularne występy w podstawowym składzie.

Defensor jest już dziewiątym zawodnikiem, którego sprowadzono do drużyny w tym oknie transferowym. Wieczysta Kraków rozpoczęła aktualne rozgrywki ligowe od wyjazdowej porażki 1:2 z Radomiakiem Radom. Zespół ma szansę na zdobycie punktów w najbliższą sobotę o godzinie 17.30 przed własną publicznością. Gospodarze zmierzą się wtedy z drużyną obecnego mistrza Polski, czyli Lechem Poznań.