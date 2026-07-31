Wieczysta Kraków pozyskała Mateusza Wieteskę. Wielki powrót do ekstraklasy

Kariera obrońcy i trudne zagraniczne wyzwania

Krakowski beniaminek poinformował, że 29-letni środkowy obrońca podpisał umowę na rok z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Sześciokrotny reprezentant Polski i uczestnik mundialu w Katarze wnosi do zespołu cenne doświadczenie. Zawodnik jest wychowankiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki, jednak później szkolił się w Legii Warszawa. Z zespołem ze stolicy wywalczył łącznie trzy tytuły mistrza kraju. Występował też w Dolcanie Ząbki, Chrobrym Głogów i Górniku Zabrze.

W lipcu 2022 roku piłkarz został wykupiony z Legii przez francuski klub Clermont Foot. W barwach tej drużyny zdołał rozegrać 37 spotkań na poziomie pierwszej ligi francuskiej. Rok później defensor przeniósł się do włoskiego Cagliari Calcio, ale tam jego kariera wyhamowała. Sezon 2024/25 spędził na wypożyczeniu w barwach greckiego zespołu PAOK Saloniki. Z kolei poprzednią kampanię zaliczył w tureckim zespole Kocaelispor Kulubu.

Poważna kontuzja i plany krakowskiego zespołu

Pobyt Wieteski w Turcji okazał się skrajnie nieudany z powodu ogromnych problemów zdrowotnych. W sierpniu ubiegłego roku środkowy obrońca doznał poważnego zerwania więzadeł w kolanie. Przez ten uraz zdołał wystąpić w tamtejszej lidze w zaledwie jednym oficjalnym meczu. Teraz gracz wraca do ojczyzny, aby po rehabilitacji walczyć o regularne występy w podstawowym składzie.

Defensor jest już dziewiątym zawodnikiem, którego sprowadzono do drużyny w tym oknie transferowym. Wieczysta Kraków rozpoczęła aktualne rozgrywki ligowe od wyjazdowej porażki 1:2 z Radomiakiem Radom. Zespół ma szansę na zdobycie punktów w najbliższą sobotę o godzinie 17.30 przed własną publicznością. Gospodarze zmierzą się wtedy z drużyną obecnego mistrza Polski, czyli Lechem Poznań.