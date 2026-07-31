Oszustwo inwestycyjne w powiecie świdnickim. Policjanci zatrzymali 22-letniego „odbieraka”

Pułapka na fałszywe inwestycje w internecie

70-letni mężczyzna z powiatu świdnickiego zainteresował się ogłoszeniem dotyczącym inwestowania w akcje spółki Orlen, które znalazł w sieci. Po nawiązaniu kontaktu z osobą podającą się za doradcę inwestycyjnego senior zdecydował się na rozpoczęcie współpracy. Warunkiem przystąpienia do działań było założenie konta na wskazanej platformie oraz wpłacenie 1000 zł. Mężczyzna był przekonywany o możliwości uzyskania wysokich zysków, które miały sięgać nawet 30% zainwestowanej kwoty.

Manipulacja wynikami i złośliwe oprogramowanie

Podczas sprawdzania konta inwestycyjnego 70-latek obserwował, jak jego środki finansowe rzekomo rosną. W pewnym momencie na jego profilu widniała kwota przekraczająca 155 000 dolarów. Na polecenie opiekuna inwestycyjnego senior zainstalował na swoim telefonie wskazaną aplikację, która miała ułatwić obsługę konta. W rzeczywistości było to złośliwe oprogramowanie dające oszustom podgląd wszystkich czynności wykonywanych na tym urządzeniu. Gdy mężczyzna postanowił wypłacić pieniądze, dowiedział się, że na koncie powstało ujemne saldo wynoszące kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

Żądanie spłaty rzekomego długu w gotówce

Fałszywy doradca zasugerował, aby spłata powstałego deficytu odbyła się gotówką, którą miał odebrać zaufany kurier. Senior przystał na tę propozycję i kilkukrotnie przekazywał pieniądze, co skutkowało pomniejszaniem widocznego na ekranie długu. Takie działanie dodatkowo utwierdziło go w przekonaniu o prawdziwości całej sytuacji. Ostatecznie 70-latek opowiedział o przebiegu inwestycji swojej rodzinie, co doprowadziło do powiadomienia funkcjonariuszy. 31 lipca 2026 roku senior otrzymał kolejny telefon z poleceniem przekazania 40 000 zł.

Zatrzymanie na gorącym uczynku i areszt dla 22-latka

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy powiatowej w Świdnicy pojawili się we wskazanym miejscu i zatrzymali 22-letniego mężczyznę. Do ujęcia doszło w momencie, gdy podejrzany odbierał od pokrzywdzonego kopertę z gotówką. Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy senior nie stracił kolejnych oszczędności. Zatrzymany usłyszał już zarzuty związane z udziałem w oszustwie. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świdnicy sąd zastosował wobec 22-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl