Polska zagra ze Słowenią o wielki finał Ligi Narodów. Ekspert ostrzega przed groźnym rywalem

Polska zmierzy się ze Słowenią w Lidze Narodów. Wojciech Drzyzga analizuje atuty rywala

Kadra narodowa polskich siatkarzy nieustannie udowadnia, że stanowi potęgę, z którą każdy rywal musi się liczyć na arenie międzynarodowej, niezależnie od rangi imprezy – czy to podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, czempionatu Starego Kontynentu, czy też w Lidze Narodów. To właśnie w tych ostatnich rozgrywkach w czwartek, 30 lipca, Biało-Czerwoni odnieśli triumf nad ukraińską drużyną 3:1 (w setach 25:22, 22:25, 25:20, 25:17), zapewniając sobie miejsce w półfinale. W kolejnej fazie Polacy zagrają z zawsze niebezpieczną reprezentacją Słowenii. Z jednej strony panuje zadowolenie, że uniknęliśmy potężnych Amerykanów, jednak z ostatecznym triumfem nie należy się jeszcze spieszyć. Pojedynek ze słoweńską ekipą na pewno nie będzie dla polskiej drużyny łatwym spacerkiem, a w mediach pojawiły się ostrzeżenia. Wojciech Drzyzga na łamach Wirtualnej Polski przeanalizował najmocniejsze strony siatkarzy ze Słowenii.

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Siatkarska legenda naszego kraju z dużym uznaniem wypowiada się o obecnej formie polskiej kadry, jednak zaznacza, że Słoweńców absolutnie nie można traktować z przymrużeniem oka. Jakie argumenty sportowe są największym atutem naszych przeciwników w rywalizacji o wymarzony awans do wielkiego finału Ligi Narodów? W jakich elementach gry słoweńscy zawodnicy będą upatrywać swoich największych szans na triumf nad Biało-Czerwonymi?

Na pewno w indywidualnych elementach: zwłaszcza zagrywce. Jak ktoś zaserwuje w boisko 130 kilometrów na godzinę, to w zasadzie nie ma co zrobić. Możić potrafi kończyć wybitnie trudne piłki. Mujanović to młody, bezkompromisowy atakujący, którzy może stać się naszą zmorą

Taką diagnozę obecnej sytuacji przedstawił Wojciech Drzyzga. Ceniony ekspert i były reprezentant kraju zauważa równocześnie istotną przewagę naszego zespołu – trener polskiej kadry dysponuje zdecydowanie szerszym wachlarzem klasowych zawodników. Co więcej, Drzyzga zwraca uwagę, że niektórzy słoweńscy siatkarze miewają widoczne problemy z zachowaniem równej i stabilnej formy na parkiecie.

Trzeba jednak pamiętać, że Słoweńcy to świetnie walczący zespół z bardzo dobrą atmosferą boiskową i ze znakomitą techniką. To wychowankowie zarówno szkoły bałkańskiej, jak i włoskiej, grają w dobrych klubach. To zespół o wyższej klasie technicznej i kulturze siatkarskiej niż Ukraina. Spodziewam się trudnego meczu, ale jesteśmy w dobrej dyspozycji, co powinno wystarczyć

Tym optymistycznym podsumowaniem znany komentator zakończył swoją wypowiedź.

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