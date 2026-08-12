Cristiano Ronaldo oszukał fanów i paparazzich, którzy czekali na jego ślub

Tłum na Maderze czekał na ślub Ronaldo

Zgromadzeni kibice, ubrani w koszulki z siódemką na plecach, z telefonami gotowymi do zdjęć, wypatrywali Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami słynna para miała stanąć na ślubnym kobiercu w katedrze w Funchal, leżącej na Maderze – wyspie, z której pochodzi piłkarz. Sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót, gdy przed ołtarzem zjawili się zupełnie inni narzeczeni – Fabio Ramos oraz Fatima Nicole Cunha Teixeira. Zaskoczona panna młoda miała spore problemy, by przedostać się przez gęsty tłum, a duchowny musiał uspokajać zebranych, wyjaśniając, że to nie jest ceremonia Ronaldo.

Cristiano Ronaldo śmieje się z plotek i bierze cichy ślub w Cascais

Gdy lokalne portale opublikowały w mediach społecznościowych materiały ukazujące tłumy w Funchal, piłkarz zareagował w sekcji komentarzy, dodając szereg płaczących ze śmiechu emotikonów. Prawdziwa ceremonia zaślubin miała miejsce we wtorek, 11 sierpnia 2026 roku. Wybór padł na skromny ślub cywilny w Cascais niedaleko Lizbony, na którym obecna była jedynie piątka ich dzieci. Zabrakło dziennikarzy, fanów i zbędnego rozgłosu. Świeżo upieczeni małżonkowie pochwalili się w sieci jedynie fotografią splątanych dłoni z obrączkami, opatrzoną krótkim dopiskiem „CG”. Sportowiec znów postawił na swoim – najpierw zwiódł poszukiwaczy sensacji na Maderze, po czym zalegalizował związek na własnych zasadach, zachowując całkowitą prywatność.

Związek Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez od Madrytu do Cascais

Para jest w związku od 2016 roku, a ich pierwsze spotkanie miało miejsce w madryckim butiku Gucci. Obecnie wychowują wspólnie pięcioro dzieci. W ostatnich tygodniach w mediach krążyły doniesienia o planach zorganizowania wystawnego wesela na Maderze, wskazując na katedrę w Funchal oraz hotel Savoy Palace, a także w Sintrze. Informacje te były wielokrotnie dementowane przez rodzinę i otoczenie pary. Ostateczna decyzja padła na cichą uroczystość w urzędzie stanu cywilnego w Cascais, gdzie zakochani posiadają swoją posiadłość.

Autor: JM Madera/ Instagram