Pierwszy w historii uczestnik Eurowizji Azja. Bhutan wybrał reprezentanta

Spis treści
Eurowizja Azja to rzeczywistość. Wydarzenie, które dla wielu osób wydawało się abstrakcją, powoli nabiera kształtów. 11 sierpnia pierwszy kraj wybrał swojego reprezentanta na debiutancką edycję konkursu. BBS - bhutański nadawca publiczny - zorganizował preselekcje, w których udział wzięło 5 wykonawców. Zwycięzcą okazał się Nyendra. Kim jest?
Nyendra - kim jest reprezentant Bhutanu na Eurowizji Azja 2026?
Thukten Nyendra, znany jako Nyendra, to 24-letni bhutański piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, który tworzy muzykę w różnych gatunkach, m.in. pop, folk-pop, akustycznym i R&B. Ten wszechstronnie utalentowany muzyk jest również absolwentem kierunku komunikacja masowa i dziennikarstwo w Royal Thimphu College. Po przeprowadzce do Thimphu, dokąd udał się, aby rozwijać swoją muzyczną pasję, artysta zaczął samodzielnie pisać i produkować własne utwory, wykonując je zarówno po angielsku, jak i w języku dzongkha.
ZOBACZ TAKŻE: Polityczny chaos wokół Eurowizji 2027. Bułgaria opóźnia wybór miejsca konkursu
Eurowizji Azja 2026 - preselekcje kolejnych państw
Bhutańskie preselekcje to dopiero początek przygotowań do pierwszego Eurowizja Azja. Oto harmonogram nadchodzących finałów narodowych:
- Niedziela, 15 sierpnia: Malezja
- Niedziela, 30 sierpnia: Filipiny
- Piątek, 4 września: Korea Południowa
- Sobota, 19 września: Nepal
- Czwartek, 24 września: Laos
- Niedziela, 27 września: Tajlandia
- Środa, 30 września: Bangladesz
Kolejne kraje mają zostać ogłoszone wkrótce.
Eurowizja Azja 2026 - data i miejsce
Gospodarzem pierwszej edycji została Tajlandia. Tamtejsza telewizja Channel 3 zorganizuje konkurs w hali IdeaLive w Bangkoku. Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się na żywo 14 listopada. Godzina transmisji nie jest jeszcze oficjalnie znana.