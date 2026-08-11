Michał Szpak pokazał się z tatą i bratem. Ale ekipa!

Michał Szpak, znany z ekscentrycznego wizerunku, niepowtarzalnego głosu i charyzmy, od lat zajmuje ważne miejsce w polskim show-biznesie. Jego artystyczna droga, pełna odważnych eksperymentów i niekonwencjonalnych występów, sprawiła, że zdobył rzesze oddanych fanów. Chociaż artysta jest otwarty na scenie, rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego. Tym razem zrobił wyjątek i rozczulił fanów fotkami w mediach społecznościowych.

Michał Szpak z tatą i bratem w kabriolecie. Podobni do siebie?

Po wyczerpujących dniach związanych z nowym sezonem "The Voice of Poland" gwiazdor wykorzystał piękną, sierpniową pogodę na odpoczynek w rodzinnych stronach. Michał Szpak zabrał tatę Andrzeja i starszego o cztery lata brata Damiana na lody, po czym prosto z wypasionego kabrioletu wrzucił kilka wspólnych fotek. Fani komplementują rodzinne zdjęcia, życząc panom udanych chwil w takim gronie. Sam artysta nie omieszkał skomentować, że pierwszy raz od dawna udało się zorganizować taki "męski wypad".

"Co uzdrawia najbardziej? Wiadomo - RODZINKA. W sumie to nie pamiętam kiedy mogliśmy spędzić tyle czasu tylko we trójkę. Jest mi dobrze" - napisał Michał Szpak na Instagramie.

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Dawniej nie mieli dobrych kontaktów. Dziś się wspierają

Michał Szpak nie ukrywał, że ojcu trudno było kiedyś zaakceptować jego wybór drogi życiowej, odmienność i unikatowy wygląd. Starał się jednak jak najlepiej go wychować. W 2015 roku panów dotknęła osobista tragedia: zmarła mama Michała Szpaka. Z czasem jego tata stał się wiernym kibicem wobec utalentowanego artystycznie syna i dziś obaj mają ze sobą znakomity kontakt. Przypomnijmy, że poza bratem Damianem piosenkarz znany z "Mam talent!", Eurowizji 2016 i "The Voice of Poland" ma też starszą siostrę Marlenę oraz młodszą siostrę Ewę.

"Mój tato to ostoja spokoju, wytrwały koleś, który stał na straży naszego wychowania i dawał nam przykład. Dzięki niemu nawet kiedy zdarzy mi się upadek, zawsze wstaję i idę dalej" - mówił w 2024 roku w rozmowie z PAP Life.

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