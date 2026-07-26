Maryla Rodowicz chce rozpieszczać Roberta Lewandowskiego. Jej propozycje zszokują Annę Lewandowską

Maryla Rodowicz słynie z doskonałych umiejętności kulinarnych i nieskrywanego zainteresowania sportem. W jej rezydencji miały już okazję gościć takie sławy jak Iga Świątek oraz Anna Lewandowska. Tym razem artystka obrała na cel męża słynnej trenerki. Piosenkarka i Robert Lewandowski spotkali się niedawno na planie utrzymywanego w tajemnicy przedsięwzięcia. Nieoficjalne doniesienia sugerują, że może chodzić o nową kampanię reklamową, ale szczegóły powinny zostać oficjalnie ujawnione w najbliższym czasie.

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Co Maryla Rodowicz sądzi o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire?

Artystka uważnie obserwuje ścieżkę zawodową polskiego napastnika i doskonale zdaje sobie sprawę z jego niedawnej przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie kontynuował karierę. Z najnowszych doniesień wynika, że słynny piłkarz tymczasowo zamieszkuje w amerykańskim hotelu i obecnie przebywa z dala od bliskich, którzy jeszcze nie opuścili Barcelony. Gwiazda zadeklarowała otwartość i chęć ugoszczenia wybitnego zawodnika u siebie w domu. Wykonawczyni wielkich hitów zawsze stara się, aby jej goście czuli się komfortowo i wyjeżdżali nasyceni. W przypadku wizyty Roberta Lewandowskiego na pewno zadbałaby o stół pełen swoich specjalności.

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Wydaje mi się, że Robert może się czuć w Chicago samotny bez rodziny. Oczywiście, jak będzie w Polsce, zapraszam go do siebie

Specjalne menu Rodowicz dla Lewandowskiego. Czym ugościłaby piłkarza?

Gdyby mnie odwiedził... Hmmm, co ja bym mu mogła przygotować? Myślę, że pierogi, kluski i placki ziemniaczane. Na przykład chrupiące, cieniutkie placki z czerwonym kawiorem. Mniam

Piosenkarka w rozmowie z nami przedstawiła swoje propozycje. Żona napastnika, która skrupulatnie monitoruje codzienny jadłospis ukochanego, mogłaby jednak mieć spore zastrzeżenia do posiłków bogatych w tak duże porcje glutenu.

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