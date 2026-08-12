Oszustwo w Złotnikach. 89-latek przekazał 6100 zł rzekomemu pracownikowi szpitala

Fałszywy telefon od pracownicy szpitala w Złotnikach

29 lipca 2026 roku 89-letni mieszkaniec Złotnik w gminie Suchy Las odebrał telefon od kobiety podającej się za pracownicę szpitala. Senior dowiedział się podczas rozmowy, że jego syn miał wypadek i potrzebuje pieniędzy na dalsze leczenie. Mężczyzna, chcąc pomóc dziecku, przygotował w gotówce oszczędności w kwocie 6100 zł. Oszuści polecili mu również spakować ręczniki oraz ubrania na zmianę dla syna, co miało uwiarygodnić całą sytuację przed przekazaniem rzeczy rzekomemu pracownikowi placówki medycznej.

Zatrzymanie 33-latka przez policjantów z Poznania

Jeszcze tego samego dnia na terenie posesji seniora pojawił się tak zwany odbierak, który przejął od 89-latka gotówkę oraz przygotowane przedmioty. Mężczyzna próbował ukryć swoją twarz i szybko oddalić się z miejsca zdarzenia, przechodząc między zabudowaniami w Złotnikach. Został on jednak zauważony przez nieumundurowanych funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego oraz Referatu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie 33-latka, który kurczowo trzymał wypełnioną reklamówkę, a na widok mundurowych podjął nieskuteczną próbę ucieczki.

Zarzuty dla oszusta i odzyskanie skradzionych pieniędzy

Wewnątrz zabezpieczonej przez policjantów reklamówki znajdowała się cała kwota skradziona mieszkańcowi Złotnik. Funkcjonariusze skontaktowali się z pokrzywdzonym, który potwierdził przebieg zdarzenia, a 33-letni podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa na kwotę 6100 zł, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mundurowi zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają dalszych zatrzymań osób zamieszanych w ten proceder.

Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi

Poznańscy funkcjonariusze po raz kolejny przypominają, że żadna placówka medyczna, bank ani policja nie proszą o przekazywanie gotówki osobom trzecim. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu o wypadku kogoś bliskiego należy natychmiast przerwać połączenie i samodzielnie skontaktować się z rodziną lub odpowiednią instytucją. Policjanci proszą również bliskich osób starszych, aby regularnie rozmawiali z seniorami o metodach działania oszustów i uczulali ich na konieczność zachowania dystansu wobec obcych osób proszących o pieniądze.

Źródło: Policja.pl