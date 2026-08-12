Miss World 2026 - kiedy i gdzie finał konkursu? Kto reprezentuje Polskę? Data, miejsce

Nadchodzą wybory Miss World 2026

Już po raz 73. odbędą się wybory Miss World. O miano najpiękniejszej kobiety świata rywalizować będą reprezentantki z ponad setki krajów, a polscy kibice mocno trzymają kciuki za naszą reprezentantkę. Polacy mają nadzieję na powtórkę sukcesu z 2022 roku, kiedy to po koroną sięgnęła Karolina Bielawska. W nadchodzącej edycji nasz kraj reprezentować będzie Maja Todd. Co warto o niej wiedzieć?

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Kim jest Maja Todd?

Maja Todd to duma Katowic, miasta, z którym jest głęboko związana. Wychowana w dwunarodowym domu, od najmłodszych lat uczyła się otwartości i patrzenia na świat z wielu perspektyw. Dzięki temu biegle posługuje się językami i łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi z różnych kultur. Jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a obecnie rozwija się na kierunku Global Business w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. To połączenie śląskich korzeni z międzynarodowym wykształceniem daje jej unikalną siłę i gotowość do działania na rzecz ważnych spraw.

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Miss World 2026 - gdzie?

Wiadomo już, gdzie odbędą się wybory Miss Świata 2026. Tegoroczny konkurs odbędzie się w Azji. Gospodarzem wydarzenia będzie Wietnam. Finał odbędzie się w mieście Nha Trang. Poprzednie wybory Miss World odbyły się w Indiach, ale wtedy miastem-gospodarzem był Hajdarabad.

Miss World 2026 - kiedy i o której?

Którego dnia i o której godzinie odbędą się wybory najpiękniejszej kobiety na świecie. Gala Miss World 2026 odbędzie się w sobotę, 5 września. Godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana, ale należy spodziewać się, że będzie to pora popołudniowa polskiego czasu.