Interwencja policji w Siedlcach. Mężczyzna groził wybuchem gazu w bloku

Awantura domowa w siedleckim bloku i groźby 65-latka

8 sierpnia 2026 roku około godziny 15:30 dyżurny komendy w Siedlcach otrzymał zgłoszenie od 46-letniej kobiety w sprawie awantury domowej. Z przekazanych informacji wynikało, że jej 65-letni mąż znajduje się pod działaniem alkoholu i po wyjściu kobiety na zewnątrz odmówił wpuszczenia jej z powrotem do mieszkania. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, którzy starali się nakłonić mężczyznę do otwarcia drzwi. 65-latek konsekwentnie odmawiał współpracy, a w pewnym momencie zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu w budynku.

Ewakuacja mieszkańców i decyzja o siłowym wejściu

Z uwagi na realne niebezpieczeństwo na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną i zdecydowano o natychmiastowej ewakuacji trzypiętrowego bloku. Służby wyprowadziły w bezpieczne miejsce 38 osób zamieszkujących budynek. Ponieważ zagrożenie stale narastało, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Po wyważeniu drzwi funkcjonariusze od razu poczuli intensywny zapach gazu i zauważyli, że zawór butli gazowej jest odkręcony. Wewnątrz znajdował się 65-latek, który trzymał w dłoni zapalniczkę i próbował ją w tym momencie uruchomić.

Obezwładnienie mężczyzny i przewiezienie do szpitala

Jeden z policjantów błyskawicznie ruszył w stronę mężczyzny, obezwładnił go i odebrał mu zapalniczkę, co uniemożliwiło doprowadzenie do zapłonu ulatniającego się gazu. Funkcjonariusze działali w warunkach bezpośredniego zagrożenia, ponieważ w pomieszczeniu zdążyła się już zgromadzić niebezpieczna substancja. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, a 65-latek został przetransportowany do szpitala w asyście policjantów. Zdecydowana postawa mundurowych pozwoliła na szybkie wyeliminowanie niebezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom budynku.

Źródło: Policja.pl