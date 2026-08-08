Remis Korony i Legii w Ekstraklasie. Kto jako ostatni trafił do siatki

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-08 22:45

Piłkarze Korony Kielce i Legii Warszawa podzielili się punktami w zaciętym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Mecz na kieleckim stadionie zakończył się wynikiem 1:1, a kibice zgromadzeni na trybunach obejrzeli dwa gole zdobyte po strzałach głową. Remis sprawia, że obie drużyny muszą zadowolić się zaledwie jednym oczkiem do ligowej tabeli.

Noga piłkarza kopiącego brudną piłkę na murawie. O remisie Korony Kielce z Legią Warszawa przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w ubrudzonym bucie uderza w błotnistą piłkę na mokrym trawiastym boisku w czasie deszczu.

Remis na stadionie w Kielcach

Mecz pomiędzy Koroną Kielce a stołeczną drużyną przyniósł ostatecznie sprawiedliwy podział punktów. Zawodnicy z Warszawy jako pierwsi wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie spotkania. W 28. minucie bramkę dla gości zdobył Łukasz Zjawiński, skutecznie pokonując bramkarza strzałem głową. Wynik 0:1 utrzymał się aż do przerwy, co stawiało gospodarzy w nieco trudniejszej sytuacji. Pierwsza część meczu toczyła się pod dyktando przyjezdnych, jednak kielczanie nie zamierzali się poddawać.

Druga połowa przyniosła oczekiwane przebudzenie zespołu gospodarzy. Zespół z Kielc zdołał skutecznie odpowiedzieć na trafienie rywali w siedemdziesiątej minucie rywalizacji. Mariusz Stępiński doskonale wykorzystał sytuację i uderzeniem głową doprowadził do wyrównania stanu meczu. Od tego momentu gra na murawie stała się jeszcze bardziej wyrównana i zacięta. Ostatecznie wynik nie uległ już żadnej zmianie aż do końcowego gwizdka sędziego.

Kto zagrał w tym ekstraklasowym meczu?

Spotkanie na stadionie w Kielcach przyciągnęło na trybuny dokładnie 14 561 kibiców spragnionych sportowych emocji. Głównym arbitrem tego ekstraklasowego starcia był Jarosław Przybył pochodzący z Kluczborka. W trakcie rywalizacji sędzia pokazał dwie żółte kartki, karząc po jednym graczu z obu rywalizujących ekip. W zespole gospodarzy upomniany został Kamil Jakubczyk. Z kolei w barwach warszawskiej drużyny żółtym kartonikiem ukarany został Rafał Adamski.

W bramce gospodarzy od pierwszych minut stanął Xavier Dziekoński, a dostępu do pola karnego strzegli między innymi Slobodan Rubezić oraz Kostas Sotiriou. Szkoleniowiec drużyny z Warszawy postawił natomiast w bramce na Otto Hindricha. W formacji obronnej ekipy ze stolicy wystąpili Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak oraz Robert Deziel. W drugiej połowie na boisku pojawili się liczni rezerwowi, w tym Arkadiusz Reca oraz Jakub Żewłakow w drużynie gości. Mimo wielu zmian taktycznych, żaden z zespołów nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.