Mecz Korona Kielce z Legią Warszawa. Zobacz kto uratował remis

Kto zdobył pierwszą bramkę w meczu

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego akcentu ze strony gości ze stolicy. W 28. minucie spotkania Łukasz Zjawiński pokonał bramkarza gospodarzy strzałem głową. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem drużyny przyjezdnej, która potrafiła utrzymać wypracowaną zaliczkę do przerwy.

Po zmianie stron zespół gospodarzy ruszył do odrabiania strat i przejął inicjatywę na boisku. Wyrównujące trafienie dla kielczan zanotował Mariusz Stępiński w 70. minucie. Zawodnik ten również wpisał się na listę strzelców uderzeniem głową, doprowadzając do remisu w tym zaciętym widowisku.

Kto pojawił się na boisku po przerwie

Zawody poprowadził sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka, a zmagania piłkarzy na stadionie śledziło dokładnie 14 561 widzów. W trakcie zaciętej rywalizacji arbiter pokazał łącznie dwie żółte kartki. Ukarani zostali Kamil Jakubczyk z kieleckiej drużyny oraz Rafał Adamski reprezentujący barwy gości.

W drugiej części spotkania obaj trenerzy zdecydowali się na wprowadzenie nowych zawodników. W ekipie z Kielc na murawie pojawili się między innymi Stjepan Davidović i Martin Remacle. Z kolei w zespole z Warszawy szansę na grę otrzymali zmiennicy, w tym Arkadiusz Reca, Jakub Żewłakow oraz Mileta Rajović.