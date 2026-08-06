Rafał Brzozowski skradł show na prezentacji ramówki Polsatu. Wszyscy wstali z miejsc!

Jednym z najlepiej ocenianych występów w polsatowskim programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest niewątpliwie metamorfoza, jakiej dokonał Mateusz Ziółko w 2018 roku. Podczas dziesiątej edycji show wokalista wcielił się w zmarłego rok wcześniej Zbigniewa Wodeckiego, wzruszając całą Polskę wykonaniem utworu "Lubię wracać tam, gdzie byłem".

Czy na scenę wkroczył godny następca? Tym razem jako Zbigniew Wodecki zaśpiewał dla publiczności zgromadzonej na prezentacji ramówki Polsatu... Rafał Brzozowski. Tak mu poszło.

Rafał Brzozowski po ślubie wrócił do obowiązków. Nie będzie podróży poślubnej

Choć piosenkarz właśnie poślubił ukochaną Helenę, nie ma czasu na odpoczynek po ślubie, weselu i poprawinach, które śledził cały kraj. Szeroko komentowana uroczystość przeszła już do historii, a Rafał Brzozowski musi się skupić na zawodowych obowiązkach, a zatem - tradycyjna podróż poślubna musi poczekać.

Jednym z pierwszych zobowiązań był udział w prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Na antenie pojawi się bowiem program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której wokalista niegdyś kojarzony z konkurencyjną Telewizją Polską weźmie udział. Podczas polsatowskiej imprezy dał nam pewien przedsmak...

Wokalista wystąpił na ramówce Polsatu jako Zbigniew Wodecki. Były owacje na stojąco

Rafał Brzozowski stawił się na prezentacji ramówki nie tylko po to, by wziąć udział w promocji programu, ale też wystąpić ucharakteryzowany jako Zbigniew Wodecki. To już zresztą pewna tradycja. W zeszłym roku na imprezie zapowiadającej jesień w Polsacie aktor Kamil Studnicki oczarował publiczność jako amerykański wokalista Benson Boone.

Jak poszło Brzozowskiemu? Występ jako zmarły w 2017 roku muzyk spodobał się zgromadzonej na miejscu widowni na tyle, że wszyscy wstali z miejsc! Piosenkarza oklaskiwał też sam dyrektor programowy, Edward Miszczak. Czy to oznacza, że gwiazdor kojarzony jeszcze niedawno jako prezenter TVP pod rządami Jacka Kurskiego teraz wyrośnie na gwiazdora Polsatu? Czas pokaże. Na pewno zobaczymy go od września w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026 - uczestnicy

23. edycja programu trafi na antenę stacji Polsat już 4 września 2026 roku. Udział wezmą:

Rafał Brzozowski

Gabriel Fleszar

Marcin Maciejczak

Ula Milewska

Marcin Miller

Bryska

Ida Nowakowska

Maria Sadowska

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