Turniej WTA w Toronto. Sznajder rywalką Świątek w ćwierćfinale

Niespodziewane zwycięstwo Rosjanki

Diana Sznajder, aktualnie 17. w rankingu WTA, po godzinie i 14 minutach pokonała Jessicę Pegulę. Kluczowy dla losów pierwszego seta był ósmy gem, w którym Amerykanka po raz pierwszy straciła podanie. W drugiej partii, pomimo prowadzenia 3:2, Pegula przegrała trzy kolejne gemy przy własnym serwisie.

Porażka Peguli jest sporą niespodzianką. Amerykanka, zajmująca trzecie miejsce w światowym rankingu, triumfowała w Canadian Open w 2023 i 2024 roku. Do tej pory Sznajder mierzyła się z nią pięciokrotnie od 2024 roku, odnosząc w Toronto swoje pierwsze zwycięstwo.

Kiedy Sznajder grała ze Świątek?

W walce o półfinał turnieju w Kanadzie Diana Sznajder zmierzy się z reprezentantką Polski. Iga Świątek w swoim meczu 1/8 finału pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 3:6, 6:1, 6:2. Będzie to ich drugie spotkanie na korcie.

Jedyny dotychczasowy pojedynek obu zawodniczek miał miejsce podczas turnieju w Madrycie w 2025 roku. Polka wygrała wówczas w trzech setach w fazie 1/8 finału. Pozostałe mecze 1/8 finału w Toronto zaplanowano na niedzielę.