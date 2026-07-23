Fani czekają na Pitbulla pod PGE Narodowym. Nawet deszcz nie był im straszny! [ZDJĘCIA]

Fani Pitbulla w czepkach pod stadionem

Pitbull to artysta, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Polsce. Po roku raper wrócił do naszego kraju, aby dać kolejny koncert. W 2025 wystąpił w krakowskiej Tauron Arenie. Tym razem wybrał o wiele większy obiekt: stadion PGE Narodowy w Warszawie. Widowisko odbyło się 23 lipca, a fani od godzin popołudniowych stali w kolejce, chcąc mieć miejsce jak najbliżej sceny. Podobnie jak rok temu, nie zabrakło szalonych stylizacji. Wiele osób założyło słynne już łyse czepki. Ważną częścią stylizacji były też białe koszule i czarne krawaty. Największym fanom zależało na tym, aby upodobnić się do idola. Czy im się udało? Sami oceńcie po obejrzeniu zdjęć w galerii zamieszczonej w tym artykule.

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Deszcz w dzień koncertu Pitbulla

Pogoda w dzień koncertu Pitbulla w Warszawie niestety nie była wymarzona. Fani, którzy czekali na artystę pod stadionem, musieli zmierzyć się z opadami deszczu, co widać na załączonych zdjęciach. Na szczęście mogli się przygotować na takie warunki atmosferyczne, ponieważ kilka godzin wcześniej organizatorzy poinformowali ich o prognozach. Dodano, że deszcz może pojawić się także podczas koncertu, ponieważ dach stadionu będzie otwarty przez całe show.

Jeśli wybieracie się dziś na koncert Pitbulla, pamiętajcie, aby dostosować ubiór do prognozowanej pogody. Przypominamy, że podczas koncertu dach PGE Narodowego pozostanie otwarty. To wymóg wynikający z decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – podczas wydarzeń, w których na płycie boiska przebywa ponad 17 tysięcy osób, dach musi pozostać otwarty. To rozwiązanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa - mogliśmy przeczytać w komunikacie Live Nation.