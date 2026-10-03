Jannik Sinner wycofuje się z turnieju w Szanghaju. Kiedy wróci?

Problemy zdrowotne Sinnera

Jannik Sinner wycofał się z rywalizacji w turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Włoch nie wystąpi także w innych zawodach w Azji. 25-letni tenisista ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wcześniej lider światowego rankingu zrezygnował z udziału w turnieju w Pekinie. Jego nieobecność jest spowodowana problemami z kolanem, o których informował już przed startem zmagań w stolicy Chin. Tenisista podkreślał wtedy, że stan jego stawu nie pozwala na grę na najwyższym poziomie.

„Niestety, nie będę mógł zagrać w tym roku w Shanghai Masters, choć miałem taką nadzieję”

Sytuacja w rankingu ATP

Ostatni oficjalny mecz Włoch rozegrał 12 lipca 2026 roku, gdy triumfował w finale Wimbledonu. Z powodu kontuzji Sinner opuścił już wielkoszlemowy US Open. Sytuacja zdrowotna nadal uniemożliwia mu powrót na korty.

W 2024 roku tenisista zwyciężył w turnieju w Szanghaju, jednak rok temu odpadł tam w 3. rundzie. Przedłużająca się absencja sprawia, że jego przewaga w rankingu ATP systematycznie maleje. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje obecnie Niemiec Alexander Zverev, który ma szansę zbliżyć się do lidera.