Justyna Kowalczyk na weselu znajomych. Pokazała się w czerwonej sukni z synem

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez lata dostarczała polskim kibicom ogromnych emocji, a fani wciąż doskonale pamiętają jej heroiczne walki o medale na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata oraz w prestiżowym cyklu Tour de Ski. Znakomita biegaczka narciarska zakończyła już profesjonalną karierę sportową, jednak wciąż może się pochwalić rewelacyjną kondycją fizyczną i doskonałą sylwetką.

Była sportsmenka zaprezentowała swoją świetną formę podczas weekendowej zabawy na weselu przyjaciół. Multimedalistka opublikowała na swoim profilu na Facebooku urocze zdjęcie, na którym pozuje na ławce w zjawiskowej czerwonej sukni z głębokim wycięciem. Uśmiechniętej mistrzyni towarzyszył syn Hugo, który na fotografii z czułością wtula się w mamę. Chłopiec obchodził swoje piąte urodziny na początku września i z każdym miesiącem rośnie w oczach.

Emerytowana narciarka podpisała opublikowany kadr słowem „Weselnicy”. Reakcja obserwatorów była natychmiastowa, a w sekcji komentarzy zaroiło się od ciepłych słów i komplementów. Internauci zamieszczali entuzjastyczne wpisy takie jak „Ale pięknie Pani w czerwieni!”, „Po prostu WOW!”, „Przepiękne zdjęcie!” oraz „Mistrzyni w mistrzowskim wydaniu!”.