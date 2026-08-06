InPost kończy współpracę z PZPN. Gdzie teraz zainwestuje firma

Koniec długoletniej współpracy z reprezentacją

W środowym komunikacie z 5 sierpnia władze federacji potwierdziły definitywne zakończenie czteroletniej kooperacji. Związek InPostu z narodową kadrą piłkarską dobiegł końca ze względu na ewolucję planów biznesowych oraz nowe kierunki strategiczne krajowego przedsiębiorstwa. Decyzja ta oznacza bezpośrednie zaprzestanie finansowania drużyn narodowych przez popularnego operatora logistycznego. Obie strony rozstają się w przyjaznej atmosferze po owocnym okresie dla polskiego futbolu.

Prezes federacji Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny Łukasz Wachowski oficjalnie podziękowali partnerowi za cztery lata wspólnych działań. Przedstawiciele polskiej centrali piłkarskiej docenili wkład ustępującego sponsora w budowanie trwałych relacji pomiędzy kadrą a sympatykami sportu w całym kraju. Zarząd związku podkreślił szczególne znaczenie zrealizowanych kampanii promocyjnych. Wyróżniono przede wszystkim innowacyjne inicjatywy skierowane bezpośrednio do młodych zawodniczek.

- Nasza umowa sponsoringowa z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasła 31 lipca 2026 roku. Niezależnie od zakończonej współpracy sponsoringowej zawsze będziemy kibicować naszej reprezentacji. Trzymamy kciuki za polskich piłkarzy - powiedział PAP rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka.

– InPost to wyjątkowy partner. (...) Cieszę się, że wspólnie mogliśmy realizować projekty ważne dla całego środowiska piłkarskiego. Szczególnie zapamiętamy inicjatywy skierowane do młodych zawodniczek, takie jak wyjątkowa akcja z listami reprezentantek Polski do samych siebie z dzieciństwa, ale także wiele innych działań, które budowały więź między reprezentacją a kibicami. Dziękujemy InPost za wszystkie wspólne chwile i zaangażowanie w rozwój polskiej piłki – powiedział Kulesza, cytowany w komunikacie.

Już w maju oficjalnie poinformowano o nawiązaniu ścisłej kooperacji na linii InPost – Ekstraklasa SA. Nowa umowa sponsorska z najwyższą klasą rozgrywkową została wynegocjowana na okres co najmniej trzech najbliższych lat. Porozumienie to obowiązuje nieprzerwanie od samego startu trwającego obecnie sezonu ligowego. Firma logistyczna zmienia tym samym swój główny punkt zainteresowania na krajowe zmagania klubowe.

Zarząd firmy zamierza teraz aktywnie wspierać ligowe zespoły w walce o najwyższe krajowe trofea oraz europejskie cele. Zbliżający się wielki jubileusz rozgrywek w Polsce stanowi dla nowego partnera doskonałą okazję do ekspozycji własnej marki. Sponsoring ligi ma docelowo pomóc w budowaniu jeszcze silniejszej pozycji krajowych klubów na arenie międzynarodowej. Zmiana strategii odzwierciedla rosnący prestiż oraz ogromny potencjał komercyjny rozgrywek o mistrzostwo kraju.