Kabareciarze w Polsacie bez litości. Wyśmiali Michała Wiśniewskiego i Skolima na żywo

Jesienna oferta Polsatu. Powrót znanych hitów i nowości w 2026 roku

Prezentacja jesiennej ramówki stacji Polsat miała miejsce 6 sierpnia 2026 roku. Władze telewizji przedstawiły widzom szczegółowy rozkład jazdy na nadchodzące miesiące. W ofercie pojawią się zupełnie nowe formaty, takie jak "Hitster", ale nie zabraknie też kultowych produkcji. Widzowie ponownie zobaczą "Taniec z Gwiazdami" oraz "Awanturę o Kasę". Zaplanowano również premierę serialu "Gliniarze ze Śląska" i powrót dobrze znanej "Pierwszej Miłości". Fani humoru otrzymają solidną porcję rozrywki, ponieważ kabarety będą emitowane aż dwa razy w tygodniu – w każdą środę i sobotę.

Michał Wiśniewski pod ostrzałem żartów. Zaskakująca reakcja Mandaryny

Jako pierwszy na celowniku kabareciarzy znalazł się lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski. Jeden z występujących postanowił nawiązać do burzliwego życia uczuciowego piosenkarza, rzucając kąśliwą uwagę na temat liczby jego małżeństw.

- Ja to mam jedną od samego początku. Nie muszę się 100 razy żenić, żeby się poznać, że wszystkie takie same - powiedział jeden

Szybka riposta drugiego komika tylko wzmocniła komizm sytuacji.

- Każda myślała, że go zmieni - wyśmiał drugi kabareciarz.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

W momencie wypowiadania tych słów realizatorzy pokazali siedzącą na widowni Martę Wiśniewską. Mandaryna, będąca byłą żoną, a obecnie partnerką Michała Wiśniewskiego, nie kryła rozbawienia całą sytuacją. Z uśmiechem na ustach oklaskiwała wymierzony w nich żart.

Skolim wyśmiany za twórczość. Kabaret K2 nie szczędził słów krytyki

Skolim przechodzi ostatnio trudniejszy okres, mierząc się z krytyką zarówno ze strony branży, jak i fanów, którzy zarzucali mu nieodpowiednie wykorzystywanie wizerunku religijnego. Tym razem jego muzyka stała się obiektem kpin ze strony kabareciarzy. Komicy zapowiedzieli, że w nowym sezonie widzowie otrzymają porcję "poważnej muzyki i recenzji", co było wstępem do bezlitosnej parodii.

- Na życzenie dyrektora Miszczaka będzie kącik poświęcony twórczości znanego producenta wędlin, pana Skolima. Na twórczość, proszę się nie śmiać, z biznesu. Piosenki pana Skolima mają duży wpływ na twórczość konceptualistów estońskich, np. przywołam jedną balladę, uktwiła mi w głowie. Artysta językiem ezotopowym oddaje całą treść i intymność aktu seksualnego, refren brzmi "Wejdę, wyjdę, wejdę, wyjdę". Tym chcemy zajmować się w programie - powiedział jeden z kabareciarzy K2.

Ten specyficzny wywód spotkał się z żywiołową reakcją zgromadzonej publiczności, która wybuchnęła głośnym śmiechem.