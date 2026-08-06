Produkty z lodówki, które tracą smak i wartości odżywcze, gdy źle je przechowujesz. Uczestniczka "MasterChefa"

Nieprawidłowe przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do szybkiej utraty smaku, wartości odżywczych i psucia się produktów.

Uczestniczka "MasterChefa" zdradza, jak prawidłowo przechowywać produkty, aby dłużej zachowały świeżość.

Niektóre produkty najlepiej przechowywać poza lodówką, gdyż niska temperatura im nie służy. Sprawdź, o które produkty chodzi.

Choć na pierwszy rzut oka wnętrze lodówki wydaje się mieć wszędzie podobną temperaturę, w rzeczywistości poszczególne strefy różnią się od siebie. Najzimniej jest zazwyczaj na dolnych półkach, nieco cieplej przy drzwiach, które są nieustannie otwierane i zamykane. To właśnie dlatego sposób rozmieszczenia produktów ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.

Lato i sezon grillowy to czas, kiedy nasze lodówki wypełniają się świeżymi warzywami, owocami czy ziołami. Często wychodzimy z założenia, że włożenie dowolnego produktu spożywczego do lodówki automatycznie przedłuża jego świeżość i chroni wartości odżywcze - tak niestety nie jest… Nieodpowiednia temperatura, zbyt wysoka wilgotność lub niewłaściwe usytuowanie na półce mogą prowadzić do utraty cennych witamin, degradacji składników bioaktywnych, a także zmiany smaku i struktury żywności - mówi Roksana Środa.

Poradnik Zdrowie - Warzywa

Jak przechowywać produkty spożywcze latem, aby dłużej zachowały swoją świeżość?

Jak zatem odpowiednio przechowywać żywność w lodówce, aby nie tylko na dłużej zachowała świeżość, ale również swoje walory odżywcze? Dietetyczka kliniczna przedstawia kilka zasad, które są kluczowe w przechowywaniu produktów, zwłaszcza w porze letniej.

Uczestniczka "MasterChefa", Roksana Środa podpowiada, jak prawidłowo przechowywać konkretne grupy produktów.

Sposób przechowywania świeżych ziół powinniśmy dostosować do ich rodzaju. Przykładowo, bazylia wrażliwa jest na niskie temperatury (poniżej 10°C), więc jest przechowywana w lodówce, szybko czernieje. Łodyżki bazylii najlepiej włożyć do szklanki z wodą i trzymać na kuchennym blacie z dala od bezpośredniego słońca lub w doniczce. W przeciwieństwie do bazylii - pietruszka, kolendra czy szczypiorek lubią chłód. Aby nie straciły witaminy C, warto zawinąć ich końce w lekko wilgotny ręcznik papierowy i umieścić w szufladzie na warzywa - podkreśla Roksana Środa.

Na szczególną uwagę zasługują także salaty i inne warzywa liściaste.

Liście sałat, rukoli czy szpinaku charakteryzują się wysoką zawartością wody i delikatną strukturą. Trzymane w szczelnie zamkniętych foliach ulegają gniciu i tracą znaczną część folianów oraz witaminy C. Świeża sałatę warto osuszyć, przełożyć do pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym i pozostawić pojemnik delikatnie uchylony - zdradza dietetyczka.

W letnie miesiące sięgamy także chętnie po owoce jagodowe, jednak ich nieodpowiednie przechowywania sprawia, że szybko tracą swoją jędrność. Roksana Środa podpowiada, czego nie robić z tymi produktami przed włożeniem do lodówki.

Owoce jagodowe, to skarbnica antyoksydantów i witaminy C, ale są również wyjątkowo podatne na rozwój pleśni. Największym błędem jest wkładanie wilgotnych owoców do lodówki - nadmiar wody w połączeniu z chłodem stwarza idealne środowisko do rozwoju grzybów. Owoce jagodowe myjemy bezpośrednio przed zjedzeniem.

Nabiał i jajka zazwyczaj przetrzymujemy w drzwiczkach naszej lodówki. Uczestniczka "MasterChefa" zdradza, czy to rzeczywiście odpowiednie miejsce na ich przechowywanie.

Większość lodówek posiada fabrycznie wyprofilowane półeczki na drzwiczkach przeznaczone na jajka oraz wąskie półki idealne na butelki z mlekiem. A w rzeczywistości - jest to najgorsze możliwe miejsce na te produkty! Drzwiczki lodówki, to strefa najbardziej narażona na ciągłe wahania temperatur. Przy każdym otwarciu to właśnie ta przestrzeń ma bezpośredni kontakt z ciepłym powietrzem z pomieszczenia. Mleko trzymane na drzwiach szybciej kwaśnieje ze względu na wahania temperatury. Produkty mleczne najlepiej przechowywać się na środkowych półkach. W przypadku jajek - zmiany temperatury prowadzą do kondensacji wilgoci na powierzchni skorupki, co ułatwia bakteriom (np. z rodzaju Salmonella) wnikanie do wnętrza jajka. Najlepiej przechowywać je w oryginalnym opakowaniu na środkowej lub górnej półce lodówki - mówi ekspertka.

Wystarczy kilka zmian, aby nasze produkty spożywcze dłużej zachowały świeżość i swoje walory. Jednak dietetyczka podkreśla, że nie wszystkie produkty powinny być przechowywane w lodówce.

Są też produkty spożywcze, które nie lubią się z niską temperaturą i zdecydowanie lepiej przechowywać je poza lodówką. Do takich produktów należą m.in.: pomidory, ziemniaki, cebula, czosnek, banany, owoce cytrusowe i świeża bazylia - podkreśla Roksana Środa.

Stosuj się do tych prostych zaleceń, a na dłużej zachowasz świeżość produktów.

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