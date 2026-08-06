Antoni Królikowski zabrał ukochaną na imprezę Polsatu. Zrobili wyjątek i wspólnie zapozowali do zdjęć!

Antoni Królikowski rozwiódł się z żoną. Teraz zapozował z Izą

Jeszcze niedawno prywatne życie Antoniego Królikowskiego było szeroko komentowane w mediach. Obecnie, po zakończeniu sprawy rozwodowej w kwietniu 2024 roku, artysta wydaje się być osobą, dla której najważniejszy jest spokój u boku nowej wybranki i opieka nad młodszym ze swoich dzieci. Od lat związany jest z Izabelą, z którą doczekał się narodzin córeczki. Dziewczynka otrzymała imię Jadwiga i niedługo skończy dwa latka. Mimo że zakochani rzadko udostępniają w sieci szczegóły ze swojego życia, czasami dzielą się rodzinnymi fotografiami. Zdarza się również, że wspólnie uczestniczą w branżowych eventach.

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Podobnie było na spotkaniu promującym jesienną ofertę programową telewizji Polsat. Antoni Królikowski i Izabela razem wkroczyli na czerwony dywan, wzbudzając zainteresowanie fotoreporterów. Zdecydowali się na kreacje w odcieniach brązu, które idealnie do siebie pasowały. Aktor miał na sobie spodnie od garnituru oraz czekoladową koszulkę polo. Jego ukochana postawiła na elegancką, minimalistyczną sukienkę w zbliżonym kolorze. Stylizację uzupełniła ciemnymi lakierkami na szpilce. Para chętnie pozowała do zdjęć, okazując sobie czułości.

Antoni i Izabela nieczęsto brylują na branżowych imprezach, gdyż od dłuższego czasu skupiają się na spokojnym życiu z dala od show-biznesu. Obecnie aktor z partnerką i córeczką mieszkają we Wrocławiu, gdzie trwają zdjęcia do produkcji "Uroczysko". Dzięki temu ma blisko na plan zdjęciowy, jednak jest oddalony od swojego pierwszego dziecka. Przypomnijmy, że syn artysty, Vincent, mieszka w Warszawie ze swoją mamą, Joanną Opozdą.

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Gwiazdy błyszczały na imprezie ramówkowej Polsatu

Wydarzenie zorganizowane przez stację Polsat było dla zakochanych szansą na odświeżenie branżowych kontaktów i zaprezentowanie się jako zgrany team. Oczywiście na imprezie pojawiła się plejada znanych twarzy. Wzrok przyciągała m.in. Helena Englert, która zaprezentowała stylizację odsłaniającą brzuch. Aneta Zając wybrała połyskujący zestaw, z kolei Mandaryna zaprezentowała się w krótkiej, falbaniastej sukience w kolorze czarnym.

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