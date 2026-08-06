To proste działanie niejednemu sprawia problemy. Obliczysz poprawnie, ile to jest 72+7×7−7×5=?

Trening umysłu jest niezwykle ważny, aby zachować jego funkcjonalność na długie lata.

Proste zagadki liczbowe są doskonałym treningiem dla umysłu, poprawiając koncentrację, pamięć i umiejętność analitycznego myślenia.

Sprawdź, jak sprawny jest twój umysł i spróbuj obliczyć to proste działanie w mniej niż 15 sekund.

O kondycję fizyczną dbamy na wiele sposobów. Chodzimy na siłownię, jeździmy na rowerze czy wybieramy długie spacery. Tymczasem nasz mózg również potrzebuje regularnych wyzwań. Im częściej zmuszamy go do analizowania informacji, szukania zależności i wyciągania wniosków, tym sprawniej radzi sobie z codziennymi zadaniami. Nie trzeba jednak rozwiązywać skomplikowanych równań ani studiować matematyki. Czasami wystarczy kilka minut dziennie poświęconych na prostą zagadkę logiczną lub łamigłówkę liczbową.

Dlaczego zagadki matematyczne są tak skuteczne?

Podczas rozwiązywania zadań matematycznych pracuje jednocześnie kilka obszarów mózgu. Trzeba skupić uwagę, zapamiętać dane, przeanalizować możliwe rozwiązania i wybrać to właściwe. To sprawia, że ćwiczymy nie tylko logiczne myślenie, ale także pamięć roboczą oraz umiejętność koncentracji.

Co ciekawe, znalezienie poprawnej odpowiedzi często daje poczucie satysfakcji. Wiele osób zna to uczucie - przez chwilę wydaje się, że zadanie jest nie do rozwiązania, aż nagle wszystko staje się jasne. Taki moment potrafi naprawdę poprawić humor i zachęcić do kolejnych wyzwań.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 72+7×7−7×5=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Regularne rozwiązywanie zagadek matematycznych może ułatwiać podejmowanie decyzji i rozwijać umiejętność analitycznego myślenia. Osoby, które często sięgają po łamigłówki, nierzadko szybciej dostrzegają zależności i łatwiej radzą sobie z problemami wymagającymi logicznego podejścia. Jeśli chcesz rozruszać szare komórki, spróbuj obliczyć w 15 sekund, ile to jest: 72+7×7−7×5=? Jeśli nie udało wam się jeszcze podać poprawnej odpowiedzi, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest: 72+7×7−7×5=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Obliczamy mnożenia:

7×7=49

7×5=35

Otrzymujemy:

72+49−35

Krok 2. Wykonujemy dodawanie

72+49=121

Teraz mamy:

121−35

Krok 3. Przechodzimy do odejmowania:

121−35=86

Poprawna odpowiedź: 86

Udało wam się podać prawidłowy wynik? Jeśli tak należą wam się brawa!