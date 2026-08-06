Magazyn narkotyków w Szczecinie. Służby przejęły ponad 450 kilogramów towaru

Wspólna akcja służb w budynkach gospodarczych na terenie Szczecina

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ze Szczecina przeprowadzili działania we współpracy z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W realizację zaangażowani byli również funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, a nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Krajowa. Służby ustaliły, że na terenie Szczecina znajduje się miejsce magazynowania znacznych ilości środków odurzających. Policjanci wytypowali konkretne wynajmowane budynki gospodarcze, które zgodnie z ich ustaleniami służyły do przechowywania nielegalnego towaru.

Przejęto haszysz, marihuanę i broń palną

Podczas przeszukania wskazanych pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 363 kg haszyszu oraz przeszło 93 kg marihuany i kokainę. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków przekroczyła 456 kilogramów, co według szacunków pozwoliłoby na przygotowanie około 500 000 porcji dilerskich. W trakcie prowadzonych czynności policjanci odnaleźli w magazynie także strzelbę gładkolufową. Wszystkie zabezpieczone przedmioty oraz substancje zostały przekazane do dalszych badań i nie trafią do sprzedaży na czarnym rynku.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla zatrzymanego mężczyzny

W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano jednego mężczyznę, który usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Podejrzanemu zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledczy kontynuują pracę nad sprawą, która ma charakter rozwojowy, i ustalają wszystkie okoliczności związane z tym zdarzeniem.

Źródło: Policja.pl