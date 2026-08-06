Co piąta kobieta przyznaje, że jej ciało nigdy nie wróciło do stanu sprzed ciąży

Ciąża to wyzwanie dla organizmu, zwłaszcza że zmiany zachodzą na wielu poziomach jednocześnie. W badaniu opinii przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie marek Pink oraz Pink Mama kobiety zapytano o to, jakich zmian ciała doświadczyły w ciąży lub po porodzie. Ponad połowa ankietowanych (56%) przybrała w ciąży na wadze. Niemal tyle samo (51,8%) zmagało z rozstępami na brzuchu, udach, piersiach lub pośladkach. Problemy z włosami i paznokciami dotknęły 44% respondentek, opuchnięte nogi i stopy: 41,2%, mniej jędrny biust: 38,8%. Na liście znalazły się też inne uciążliwości: ogólne opuchnięcie ciała (35,2%), nadmierne pocenie (34%), sucha i mniej elastyczna skóra (28,4%), żylaki i pękające naczynka (27,2%), suchość pochwy i okolic intymnych (27%), problemy z brodawkami: pęknięcia, podrażnienia i ból podczas karmienia (26,2%) oraz częste infekcje intymne (20,6%).

„Żyjemy w czasach, gdy dostęp do edukacji przedporodowej jest większy niż kiedykolwiek: szkoły rodzenia, webinary, kursy online, gabinety prywatne. A mimo to wiele kobiet skupia całą uwagę na tym, co wokół nich: przygotowaniu pokoiku, wyprawce, nauce o potrzebach noworodka. Często zapominają o sobie, o własnym ciele, o tym, że przecież ich ciało, nosząc dziecko, wykonuje wielkie zadanie” - mówi Elżbieta Skrzyniarz, położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, nauczyciel akademicki.

Dodatkowe kilogramy i rozstępy

Masa ciała kobiety w ciąży jest ważnym wskaźnikiem położniczym. Dlaczego? Bo zarówno niedobór masy ciała, jak i jej nadmiar mogą wpływać na przebieg ciąży, rozwój dziecka i zdrowie przyszłej mamy. Według Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej zalecane przyrosty masy ciała w ciąży zależą od tego, ile kobieta ważyła przed zajściem w ciążę. Przy prawidłowym BMI (czyli w przedziale 18,5-24,9) zalecany przyrost masy ciała w trakcie ciąży to 11,5-16 kg [2]. Rzeczywistość jest jednak bardziej zróżnicowana. W badaniu SW Research przeprowadzonym na zlecenie marek Pink oraz Pink Mama kobiety zapytano również o to, ile kilogramów przybyło im w ciąży. Większość (42,2%) mieściła się w normach: ich waga zwiększyła się od 10 do 15 kg. Co piąta ankietowana (19%) przytyła od 15 do 20 kg, a 7% powyżej 20 kilogramów. Kolejnym tematem, poniekąd wynikającym z przyrostu masy ciała, są rozstępy.

„Rozstępy skóry to temat, który pojawia się w niemal każdej rozmowie z ciężarną. I słusznie, bo dotyczą ponad połowy kobiet. Warto jednak wiedzieć, że ryzyko ich pojawienia się zależy w dużej mierze od cech indywidualnych: rodzaju skóry, predyspozycji genetycznych, tempa przyrostu masy ciała. Znam kobiety, które przytyły piętnaście kilogramów i nie mają ani jednego rozstępu. Znam też takie, które przytyły dziesięć i stosowały preparaty z najwyższej półki, a rozstępy i tak się pojawiły. Można zmniejszyć ryzyko, stosując m.in. odpowiednią pielęgnację od wczesnej ciąży, ale nie można go wyeliminować całkowicie. I o tym też trzeba mówić kobietom wprost” - mówi Elżbieta Skrzyniarz, położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, nauczyciel akademicki.

„Chociaż rozstępy są zupełnie naturalnym efektem rozciągania skóry, dla wielu kobiet stanowią źródło dyskomfortu: estetycznego, ale też emocjonalnego. Warto wiedzieć, że regularne nawilżanie skóry już od pierwszego trymestru (czyli zanim pojawią się pierwsze zmiany) może realnie zmniejszyć ich widoczność. Preparaty wspierające elastyczność skóry i jej zdolności regeneracyjne działają najlepiej właśnie wtedy, gdy zaczyna się je stosować profilaktycznie, a nie dopiero w reakcji na problem. Krem na rozstępy z linii Pink Mama, oparty w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego, w tym na ekstrakcie z nagietka lekarskiego i inulinie, prebiotyku wspierającym mikrobiom skóry świetnie sprawdzi się do stosowania już na tak wczesnym etapie” - mówi Beata Bożek z firmy Hydrex Diagnostics, która od wielu lat produkuje testy diagnostyczne (m.in. superczułe testy ciążowe), a niedawno rozszerzyła swoje portfolio o serię naturalnych kosmetyków dla kobiet w ciąży i mam Pink Mama.

Dr n. med. Małgorzata Sokół, prodziekanka Kolegium Medycznego ds. kierunku Kosmetologia WSIiZ dodaje na zakończenie kilka słów o samej pielęgnacji: „Bardzo ważna jest systematyczność i technika aplikacji: minimum raz dziennie, a przy skórze suchej nawet dwa razy dziennie; aplikacja po kąpieli, gdy skóra jest lekko wilgotna; delikatny masaż poprawiający ukrwienie i komfort skóry. Masaż sam w sobie może być wartościowym elementem profilaktyki, ponieważ poprawia mikrokrążenie i świadomość ciała, ale nie należy wykonywać intensywnych technik mechanicznych, które powodują ból lub podrażnienie”.

[1] Badanie opinii przeprowadzone przez SW Research na zlecenie marek Pink Mama i Pink (Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.) w czerwcu 2026 r. Metodologia: CAWI. N=500 (w badaniu wzięły udział Polki, które są w ciąży, niedawno urodziły lub mają dziecko w wieku 0-8)

[2] https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2024/06/zalecenia_dietetycy_ciaza-06-2024.pdf

Źródło informacji: Hydrex Diagnostics