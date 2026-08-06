Shawn Mendes przerywa milczenie. Gwiazdor potwierdza związek z byłą dziewczyną Neymara!

Tę parę kilka razy przyłapano na wspólnym spędzaniu czasu, a nawet wymianie czułych gestów. Jednak to nie pierwszy raz, kiedy Shawn Mendes był widywany w towarzystwie publicznie znanej piękności, co zwykle okazywało się jedynie przyjaźnią lub zawodową współpracą. Tym razem przystojny gwiazdor potwierdził jednak, że spotyka się ze zjawiskową Brazylijką!

Shawn Mendes potwierdza związek. Złożył ukochanej życzenia

Po pełnym rozstań i powrotów związku z Camilą Cabello wokalista skupił się na sobie i swojej karierze, jak ognia unikając tematów damsko-męskich. Nic więc dziwnego, że niemal każda kobieta w jego towarzystwie stawała się potencjalną ukochaną w medialnych i fanowskich plotkach. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z potencjalną partnerką, a po prostu - partnerką.

Shawn Mendes potwierdził, że jest w związku z 31-letnią gwiazdą z Brazylii. 4 sierpnia popularna aktorka Bruna Marquezine skończyła 31 lat, a zakochany w niej wokalista złożył jej życzenia w mediach społecznościowych. Artysta, który za kilka dni skończy 28 lat, napisał, że dziewczyna "naprawdę zmieniła jego życie" i jest jej za to wdzięczny.

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Dziewczyna piosenkarza to była Neymara

Kim jest Bruna Marquezine? 31-letnia gwiazda szklanego ekranu pochodzi z okolic Rio de Janeiro i karierę aktorską rozpoczęła już w dzieciństwie. Należy do najpopularniejszych postaci brazylijskiej branży serialowej, ale zagrała też w licznych filmach, m.in. hollywoodzkiej produkcji "Blue Beetle". Z pewnością najciekawszym wątkiem dotyczącym dziewczyny, którą pokochał Shawn Mendes, jest jej były chłopak.

Bruna Marquezine poznała się z Neymarem w 2012 roku - miała siedemnaście lat, a on - dwadzieścia. Para prowadziła burzliwy związek, wielokrotnie się rozstając i ponownie ze sobą wiążąc, co z chęcią śledziła brazylijska prasa. Emocjonalna relacja wschodzącej ikony światowego futbolu i młodziutkiej gwiazdy kina zakończyła się w roku 2018.

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