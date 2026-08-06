Shawn Mendes przerywa milczenie. Gwiazdor potwierdza związek z byłą dziewczyną Neymara!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-06 13:46

Spekulacje nie ustawały, ale Shawn Mendes milczał jak zaklęty. Kanadyjski piosenkarz przez całe lata nie zdradzał żadnych szczegółów dotyczących swojego życia uczuciowego, jednak ostatecznie zdecydował się uciąć najnowsze pogłoski. W mediach społecznościowych złożył życzenia starszej o kilka lat partnerce, która dawniej spotykała się z... Neymarem.

Shawn Mendes śpiewa do mikrofonu na scenie z uniesioną ręką. O jego związku z Bruną Marquezine przeczytasz na Eska.
Autor: Delmiro Junior/ Shutterstock

Tę parę kilka razy przyłapano na wspólnym spędzaniu czasu, a nawet wymianie czułych gestów. Jednak to nie pierwszy raz, kiedy Shawn Mendes był widywany w towarzystwie publicznie znanej piękności, co zwykle okazywało się jedynie przyjaźnią lub zawodową współpracą. Tym razem przystojny gwiazdor potwierdził jednak, że spotyka się ze zjawiskową Brazylijką!

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Shawn Mendes potwierdza związek. Złożył ukochanej życzenia

Po pełnym rozstań i powrotów związku z Camilą Cabello wokalista skupił się na sobie i swojej karierze, jak ognia unikając tematów damsko-męskich. Nic więc dziwnego, że niemal każda kobieta w jego towarzystwie stawała się potencjalną ukochaną w medialnych i fanowskich plotkach. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z potencjalną partnerką, a po prostu - partnerką.

Shawn Mendes potwierdził, że jest w związku z 31-letnią gwiazdą z Brazylii. 4 sierpnia popularna aktorka Bruna Marquezine skończyła 31 lat, a zakochany w niej wokalista złożył jej życzenia w mediach społecznościowych. Artysta, który za kilka dni skończy 28 lat, napisał, że dziewczyna "naprawdę zmieniła jego życie" i jest jej za to wdzięczny. 

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Dziewczyna piosenkarza to była Neymara

Kim jest Bruna Marquezine? 31-letnia gwiazda szklanego ekranu pochodzi z okolic Rio de Janeiro i karierę aktorską rozpoczęła już w dzieciństwie. Należy do najpopularniejszych postaci brazylijskiej branży serialowej, ale zagrała też w licznych filmach, m.in. hollywoodzkiej produkcji "Blue Beetle". Z pewnością najciekawszym wątkiem dotyczącym dziewczyny, którą pokochał Shawn Mendes, jest jej były chłopak.

Bruna Marquezine poznała się z Neymarem w 2012 roku - miała siedemnaście lat, a on - dwadzieścia. Para prowadziła burzliwy związek, wielokrotnie się rozstając i ponownie ze sobą wiążąc, co z chęcią śledziła brazylijska prasa. Emocjonalna relacja wschodzącej ikony światowego futbolu i młodziutkiej gwiazdy kina zakończyła się w roku 2018.

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