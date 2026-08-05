Ewa Wachowicz żegna się z "halo tu polsat"? To ona ma ją zastąpić

Na antenach Polsatu nastało wiele zmian. Z ramówki zniknęły programy "Interwencja" i "Państwo w państwie", a z ekipy "halo tu polsat" odeszli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Dziś mówi się o kolejnej rewolucji. Ze śniadaniowego pasma zniknąć ma partnerka Krzysztofa Ibisza - Ewa Wachowicz. Co wiemy na ten temat?

Ewa Wachowicz odchodzi z "halo tu polsat"? Nie pojawiła się na sesji zdjęciowej

Jak informuje serwis "Plejada", szeroko komentowane odejście "Kurzopków" było tylko początkiem rewolucji w "halo tu polsat". Według nieoficjalnych ustaleń, na promocyjnej sesji zdjęciowej porannego programu stacji zabrakło jednej z prowadzących. W jesiennej ramówce pasma ma już nie prowadzić Ewa Wachowicz, która w duecie z Krzysztofem Ibiszem pojawiała się na ekranach przez rok, dzielnie łącząc pracę z Warszawie z codziennym życiem w Krakowie.

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Nowa gwiazda stacji w gotowości. To Ida Nowakowska ma dołączyć do śniadaniówki

Kto zastąpi byłą Miss Polonia, sekretarkę prasową premiera Pawlaka, restauratorkę i gospodynię programów kulinarnych? Jej miejsce w ekipie ma zająć Ida Nowakowska, uważana za wschodzącą gwiazdę Polsatu. Ta aktorka i tancerka weźmie udział w najbliższym sezonie programu "Twoja twarz brzmi znajomo", a ostatnio poprowadziła galę Miss Supranational 2026 w ramach Festiwalu Piękna.

Jak zdradza "Plejada", jeszcze nie wiadomo, czy powstanie duet Nowakowska-Ibisz, czy jednak dojdzie do przetasowań lub kolejnych zmian w składzie prowadzących "halo tu polsat". Być może produkcja skusi się na połączenie Idy Nowakowskiej z Tomaszem Wolnym - oboje byli bardzo lubiani jako gospodarze "Pytania na śniadanie" w konkurencyjnej stacji...

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