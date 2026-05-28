Alicja Szemplińska zachwyca się Violettą Villas. Jej twórczość towarzyszy jej od najmłodszych lat

Violetta Villas bez wątpienia należy do grona największych gwiazd w historii polskiej estrady. Diwa, mogąca poszczycić się międzynarodowymi sukcesami i dzieleniem sceny z największymi sławami, jak Frank Sinatra, zmarła w bardzo trudnych, niegodnych tak wielkiego talentu i dobroci serca warunkach. Już jesienią do kin trafi film poświęcony artystce, w której rolę wcieliła się aktorka Sandra Drzymalska.

Alicja zaśpiewała piosenkę Villas

Podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" po utwór z repertuaru ikony sięgnęła Alicja Szemplińska. Artystka wykonała na scenie wielki przebój Villas "Do ciebie mamo". Warto zaznaczyć, iż był to jej pierwszy telewizyjny występ po powrocie z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. W rozmowie z serwisem ESKA.pl Alicja Szemplińska wyjawiła, jaki ma stosunek do twórczości Violetty Villas. Okazuje się, że mimo bardzo młodego wieku, zna katalog zmarłej supergwiazdy polskiej sceny.

Alicja po powrocie z Eurowizji. Zagraniczni producenci zabiegają o współpracę z artystką

Alicja Szemplińska o Villas. "Bardzo inspirująca"

Alicja w rozmowie z serwisem ESKA.pl przyznała, że twórczość Violetty Villas jest jej wyjątkowo bliska. Wokalistka już jako dziecko sięgała po jej piosenki.

Jest bardzo inspirująca - i postać Violetty Villas, ale zwłaszcza ten utwór "Do ciebie, mamo" był dla mnie zawsze bliski. Był to wyjątkowy utwór dla wielu członków mojej rodziny. I ja mam z tym utworem tak wyjątkowe wspomnienia, że na przykład jak miałam 7 lat, uczyłam się tekstu tej piosenki, żeby zaśpiewać ją na Dzień Mamy mojej mamie. Więc cieszę się, że dzisiaj mogłam to zrobić właśnie na większą skalę - wyznała.

Dopytana o to, czy posiada starą duszę, Alicja przytaknęła.