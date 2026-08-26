Pokazali plakat filmu o Violetcie Villas. Kompletnie niepodobna, ale nie powinniśmy się martwić

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. Plakat nie zachwyca, ale zdjęcia już tak

"Matka, diva, legenda" - Violetta Villas już wkrótce zawita na ekranach kin. W legendarną polską artystkę, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, wcieliła się Sandra Drzymalska, jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. I choć na oficjalnym plakacie, który pokazał dziś dystrybutor Kino Świat, jej charakteryzacja pozostawia wiele do życzenia - podobieństwo do divy jest znikome, poniżej przypominamy prezentowane wcześniej zdjęcia promocyjne, które już absolutnie zachwycają.

"Violetta Villas" zmierza do kin. Kiedy premiera?

Zgodnie z obietnicą twórców, debiutujący 27 listopada biopik "Violetta Villas" ma być wielowymiarową opowieścią o jednej z najbardziej fascynujących i tajemniczych postaci polskiej kultury, a jednocześnie filmem o spragnionej miłości kobiecie oraz pochłoniętej przez sławę matce. W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Zanim staje się Violettą Villas, jest Czesławą Gospodarek, młodą kobietą marzącą o wielkiej karierze. Na początku lat 60. wspólnie ze swoim synkiem postanawia wyruszyć na podbój wielkiego świata i przeprowadza się do Warszawy, aby tam rozpocząć nowe życie. Mimo licznych przeciwności losu, nie rezygnuje z walki o występy sceniczne i wciąż wierzy, że wielki sukces czeka tuż za rogiem. To właśnie wtedy przybiera przydomek Violetta Villas, a jej kariera dostaje skrzydeł. Jej fenomenalny głos wynosi ją od prowincji aż po największe sceny Las Vegas. Niestety za blaskiem kryje się rosnące uzależnienie, lęk, samotność i presja władz PRL. Wszystkiemu przygląda się dorastający syn, który widzi jak matka-artystka wymyka się światu, rodzinie i samej sobie. To historia o cenie marzeń, o miłości, której brakuje i o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

Autor: Robert Jaworski/ Kino Świat/ Materiały prasowe

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i wciąż pozostaje zjawiskiem bez precedensu - niekwestionowaną divą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń - Mariusz Włodarski i Agnieszka Wasiak, producenci "Violetty Villas" (Lava Films).

"Violetta Villas" - twórcy i obsada

Główną rolę kreuje tu Sandra Drzymalska, jedna z najbardziej utalentowanych młodych aktorek, nagrodzona Paszportem "Polityki" i nagrodą dla najlepszej aktorki na FPFF w Gdyni. Możecie kojarzyć ją z ról w "Sexify", "Breslau", "Simonie Kossak", "IO" i "Białej odwadze", a tej jesieni, oprócz "Violetty Villas", zobaczymy ją także w netflixowej "Lalce", gdzie pokaże swoją interpretację postaci Izabeli Łęckiej.

W obsadzie "Violetty Villas" znaleźli się też m.in. Jowita Budnik ("Papusza"), Mateusz Banasiuk ("Furioza"), Borys Szyc ("Lalka"), Cezary Łukaszewicz ("Chłopi"), Dorota Kuduk ("Warszawianka") i Christo Szopov ("Karbala"). Na ścieżce dźwiękowej filmu usłyszymy największe przeboje Violetty Villas w całkowicie nowych aranżacjach Marcina Maseckiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej poruszających utworów z jej repertuaru "Do Ciebie, Mamo" zaśpiewał Michał Szpak, w niezwykłym duecie z archiwalnym głosem polskiej divy.

Autor: Robert Jaworski/ Kino Świat/ Materiały prasowe

Za reżyserię odpowiada zaś Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka jest współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek. Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do Oscarów w kategorii najlepsza charakteryzacja za film "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg. Kreację widoczną na plakacie zaprojektował na potrzeby filmu Tomasz Ossoliński. Projektant odpowiada również za trzy inne sceniczne wizerunki gwiazdy, inspirowane oryginalnymi kostiumami Villas. Efekt wizualny to rezultat jego współpracy z główną kostiumografką Małgorzatą Fudalą, autorką wszystkich pozostałych kostiumów do filmu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wielka gratka dla fanów Amy Winehouse. Legendarny koncert po raz pierwszy trafi na płyty