Polski "Taskmaster" miażdżony po pierwszym odcinku. "Większy cringe niż radość". Jak wypadł Woronowicz?

"Taskmaster" to popularny na całym świecie format, którego autorem jest Alex Horne. Program rozrywkowy doczekał wielu różnych wersji, zawitał w aż 120 krajach i zgarnął szereg nagród, w tym prestiżową BAFTĘ. Pod koniec sierpnia 2026 roku dotarł zaś do Polski, pod wodzą Adama Woronowicza jako tytułowego Taskmastera oraz Czarka Sikory jako jego Asystenta.

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"Taskmastera" mamy w domu? Są pierwsze opinie i nie jest dobrze

W "Taskmasterze" pięcioro uczestników - komików, stand-uperów, aktorów komediowych itp. - mierzy się ze sobą w przedziwnych konkurencjach, w których interpretacja zadania czasem jest ważniejsza od jego wykonania. Kuriozalne wyzwania, z którymi mierzą się celebryci bywają wymagające i kreatywne, lecz przede wszystkim powinny być śmieszne. Czy udało się to osiągnąć w polskiej wersji? No cóż... nie do końca.

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Pierwszy odcinek polskiego "Taskmastera" zadebiutował na antenie TVN w poniedziałek 31 sierpnia i nie wypadł najlepiej, choć komentujący nie tracą nadziei, że niczym film o facecie w łódce jeszcze się rozkręci. Zarzuty? Przede wszystkim cringe i nieśmieszne żarty. - W tym programie nawet uczestnicy udają, że dobrze się bawią. Tragedia. Porażka - pisze najbardziej brutalny z widzów w mediach społecznościowych. Nasza korespondentka jest znacznie delikatniejsza w swoich wyrokach, niemniej wypunktowała ułomności polskiej edycji:

- Nie wiem czy czuję zażenowanie czy śmiech. Niestety niektóre żarty były już tak znane i mało śmieszne, że czułam większy cringe niż radość. Rutek z Wiolka za to top - czuć, że konkurencje są bardzo pod nich - pisze pani Anna.

Piekło zamarzło. Adam Woronowicz się nie sprawdził?

Największym ciosem są powtarzające się głosy, że Adam Woronowicz nie sprawdza się jako Taskmaster. - Pan Woronowicz niestety jako prowadzący na razie dla mnie mierny. Miałam chyba większe oczekiwania - dodaje nasza korespondentka. Tę opinię podziela blogerka z profilu Cultura Obscura. - Nie pomaga bardzo głośny i nieśmieszny w tym wszystkim Woronowicz jako prowadzący - pisze w swojej recenzji. Po chwili dodaje jednak, że wciąż żywi nadzieję, że polski "Taskmaster" stanie na nogi:

ALE żeby nie było, że tylko beznadzieja. Pozostali panowie dają radę i jest to miłe zaskoczenie, również nasz polski "little alex horne" czyli Cezary Sikora jest przyjemnie prawie taki, jakim być powinien. [...] Na razie jest tak... Tak, że wolę chyba odpalić kolejny sezon brytyjski na jutubie, niż czekać na drugi odcinek... Ale i na Wyspach czasem pierwsze odcinki są jak pierwsze naleśniki - rzadko który jest idealny. Może i z naszym taskmasterem będzie podobnie.

"Taskmaster Polska" - to się wydarzyło w 1. odcinku [ZDJĘCIA]

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Nowe odcinki polskiego "Tastmastera" emitowane są w poniedziałki o godz. 21:30 na antenie TVN.

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