Koniec epoki w piłce nożnej. Leo Messi ostatecznie się żegna! "Nadszedł czas"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-08-31 21:57

To niezwykle trudny moment dla sympatyków futbolu na całym świecie. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny, Leo Messi, zadecydował o zakończeniu występów w argentyńskiej kadrze narodowej. Słynny piłkarz w specjalnym oświadczeniu wyznał, że ten krok wywołuje u niego ogromny smutek, jednak uważa to za odpowiedni moment na rozstanie. Był na to gotowy już dwa dni po finale MŚ 2026, ale później zmagał się ze śmiercią ojca.

Lionel Messi
Autor: AKPA Lionel Messi
  • Leo Messi ostatecznie rezygnuje z dalszych występów w drużynie narodowej.
  • Jego ostatnim spotkaniem był finał mundialu 2026, w którym Argentyna uległa Hiszpanii po dogrywce.
  • Słynny zawodnik przekazał pełen wzruszenia komunikat, w którym podkreślił, że zostawił na boisku całe serce i nie ma już nic więcej do zaoferowania zespołowi.

Koniec ery geniusza. Leo Messi definitywnie opuszcza drużynę narodową

Jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszech czasów swój ostatni występ w narodowych barwach zaliczył 19 lipca. Wówczas w amerykańskim East Rutherford nieopodal Nowego Jorku reprezentacja Argentyny uległa Hiszpanii 0:1 po zaciętej dogrywce w finale mistrzostw świata organizowanych wspólnie przez USA, Meksyk i Kanadę. Oprócz tej sportowej porażki, wybitny napastnik przeżywał niedawno także osobistą tragedię związaną ze śmiercią swojego ojca, Jorge Messiego. Zawodnik już w połowie sierpnia sygnalizował, że powoli przygotowuje się do zakończenia sportowej kariery, a teraz oficjalnie potwierdził definitywne rozstanie z drużyną narodową, z którą był niezwykle związany.

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„Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji. To decyzja (...), która wciąż bardzo mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas” -

swoją decyzję 39-letni piłkarz przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując emocjonalny wpis na Instagramie, choć słowa te napisał sobie już 21 lipca - dwa dni po finale mundialu. Ogłoszenie opóźniła rodzinna tragedia związana ze śmiercią ojca Messiego.

Ośmiokrotny laureat prestiżowej Złotej Piłki podkreślił, że po głębokim przemyśleniu sytuacji postanowił ostatecznie zakończyć przygodę z reprezentacją. Choć to rozstanie jest dla niego niezwykle bolesne, to uważa ten moment za najbardziej odpowiedni na podjęcie takich kroków:

Nie mam wiele czasu, kolejne etapy następują jeden po drugim, a ten boli szczególnie mocno. Kocham, kochałem i zawsze będę kochał reprezentację. Dałem z siebie wszystko, nie mam już nic do zaoferowania, za mną idzie kilku bardzo dobrych młodych piłkarzy, którzy zasługują na swoje miejsce

W dalszej części oświadczenia gwiazdor futbolu zaznaczył, że darzył i nadal darzy argentyńską kadrę ogromnym uczuciem, oddając jej wszystko, co najlepsze na murawie. Dodał również, że chce zrobić miejsce dla utalentowanego młodego pokolenia zawodników, którzy oczekują na swoją szansę w zespole. Warto przypomnieć, że napastnik grający obecnie w amerykańskim Interze Miami ogłosił już rozstanie z drużyną narodową w 2016 roku, jednak powrócił na turniej mistrzostw świata w Rosji dwa lata później, a następnie triumfował w mundialu w Katarze w 2022 roku.

Podsumowując dorobek tego genialnego zawodnika w narodowych barwach, wystąpił on w 207 spotkaniach, w których zdobył aż 125 goli. Pod względem strzeleckich osiągnięć w reprezentacji wyprzedza go tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo, mający na swoim koncie 146 trafień w 233 meczach. Kariera klubowa genialnego Argentyńczyka wciąż trwa, a jego obowiązujący kontrakt z drużyną Inter Miami jest ważny aż do końca grudnia 2028 roku.

Antonela Roccuzzo, żona Leo Messiego
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