ME siatkarek. Kto powalczy z Polską o półfinał?

Holenderki lepsze od Słowenii

Najwięcej emocji wzbudził mecz Holandii ze Słowenią. W czwartym secie siatkarki „Oranje” nie wykorzystały czterech piłek meczowych. Ostatecznie jednak w tie-breaku zdeklasowały przeciwniczki, kończąc spotkanie wynikiem 3:2.

W 1/4 finału ME siatkarek reprezentacja Holandii będzie rywalizować z Polską. Z turniejem pożegnały się Czechy, współgospodarz imprezy, które przegrały ze Szwecją 0:3. Szwedki do wygranej poprowadziła Isabelle Haak, zdobywając 31 punktów, co łącznie daje jej już 205 punktów w całym turnieju. W czeskiej drużynie najwięcej punktów (16) zdobyła Monika Brancuska.

Z kim Polki zagrają w półfinale?

Mecz Włoszek z Bułgarią był jednostronny. Złote medalistki igrzysk olimpijskich wygrały 3:0. Spotkanie podopiecznych Julio Velasco trwało zaledwie 70 minut. Jeśli reprezentacja Włoch awansuje, zagra w półfinale z wygranym meczu Polska - Holandia.

Ostatnie mecze 1/8 finału zaplanowano na wtorek 1 września. W Stambule Niemki zagrają z reprezentacją Belgii, natomiast Turcja zmierzy się z Azerbejdżanem.