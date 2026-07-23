Dziewczyna Mbappé grała w hicie Netflilksa. W serialu była w trójkącie z dwoma mężczyznami!

Partnerka Mbappé w "Szkole dla elity"

Carla Rosón z serialu "Szkoła dla elity" to postać którą grała Ester Expósito, aktualna dziewczyna Kyliana Mbappé. Bohaterka była związana z Polo. Tworzyli zamożną i pozornie idealną parę. Ich związek zmienił się, gdy do ich życia wkroczył Christian, chłopak z zupełnie innego świata. Między całą trójką narodziła się nietypowa relacja oparta na pożądaniu i wzajemnych korzyściach. Ostatecznie trójkąt rozpadł się pod ciężarem sekretów i intryg, ale wątek był szeroko komentowany przez widownię. Sceny z udziałem Ester Expósito stały się viralem w social mediach, ponieważ aktorka miała gorące sceny z dwoma aktorami na raz. W role Polo i Christiana wcielali się Álvaro Rico i Miguel Herrán. Kadry znajdziecie w galerii w tym artykule.

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Kim jest Ester Expósito?

Ester Expósito to hiszpańska aktorka i modelka, urodzona 26 stycznia 2000 roku w Madrycie. Karierę rozpoczęła jako nastolatka, zdobywając dwukrotnie nagrodę Madrid Theatre Awards dla najlepszej aktorki. Na ekranie zadebiutowała w 2016 roku, występując w serialach "Vis a Vis" i "Centro Médico", a pierwszą większą rolę otrzymała w produkcji "Estoy Vivo". Międzynarodową sławę przyniosła jej rola Carli Rosón w serialu Netfliksa "Szkoła dla elity", dzięki której stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Wystąpiła także w serialach "Ktoś musi umrzeć", "Veneno" i "Bandidos: Na tropie skarbu" oraz filmach "Syn zemsty", "Wenus" i "Zagubieni pośród nocy". Oprócz aktorstwa współpracuje z prestiżowymi markami modowymi i kosmetycznymi, m.in. Bvlgari oraz Yves Saint Laurent Beauty, a jej profile w mediach społecznościowych śledzą miliony fanów z całego świata.