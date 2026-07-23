Morgan Fassbender w Koronie Kielce. Kolejny transfer klubu

Nowy zawodnik w Koronie Kielce

Morgan Fassbender został oficjalnie nowym zawodnikiem występującej w Ekstraklasie Korony Kielce. Niemiecki skrzydłowy dołączył do drużyny na zasadzie transferu definitywnego. Z kieleckim klubem podpisał dwuletnią umowę, która zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

27-letni Fassbender jest wychowankiem VFB Stuttgart. W swojej karierze reprezentował również barwy SSV Ulm 1846, Stuttgarter Kickers oraz SGV Freiberg. Latem 2023 roku dołączył do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, awansując z tą drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W poprzednim sezonie wystąpił w 29 spotkaniach Ekstraklasy, notując trzy bramki i dwie asysty.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem. Pamiętam Koronę z poprzedniego sezonu, a teraz będę tu grał. Pamiętam panującą tu atmosferę i zaangażowanie kibiców. Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł grać dla takiego klubu. Dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry sezon i jako drużyna pokażemy się ze swojej najlepszej strony – powiedział niemiecki piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Kolejne wzmocnienia przed nowym sezonem

Morgan Fassbender jest już piątym piłkarzem pozyskanym przez Koronę Kielce w trwającym letnim oknie transferowym. Przed nim kielecki zespół wzmocnili: czeski pomocnik Patrik Hellebrand, Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk oraz Norbert Barczak. Transfery te mają przygotować zespół na trudny sezon Ekstraklasy.

Korona Kielce rozpocznie zmagania w nowym sezonie Ekstraklasy w najbliższą sobotę. Pierwszym rywalem kielczan będzie Jagiellonia Białystok, a spotkanie zostanie rozegrane na wyjeździe. Kibice liczą, że nowe nabytki szybko wkomponują się w drużynę.