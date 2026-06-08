Polska wśród najlepszych krajów na Eurowizji. Mamy wygrane, o których nie wszyscy wiedzą

Wielkim sukcesem Polaka zakończył się 22. Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków. Organizowane od czterech dekad wydarzenie, poświęcone młodzieży utalentowanej w zakresie gry na instrumentach, odbyło się tym razem w Erywaniu. Decyzją jury, po raz czwarty w historii najlepszy okazał się reprezentant Polski. Michał Stochel wywalczył prestiżową nagrodę, grając na akordeonie. Ta wygrana przesuwa nasz kraj jeszcze wyżej w rankingu państw biorących udział w różnych konkursach Eurowizji, które organizuje Europejska Unia Nadawców (EBU).

Polska wygrała Eurowizję dla Młodych Muzyków 2026. Michał Stochel napisał historię

Jury ekspertów uznało, że reprezentant Polski wykazał się największymi umiejętnościami, jeśli chodzi o technikę gry, uzyskane brzmienie, interpretację kompozycji czy też współpracę z orkiestrą kraju-gospodarza. Michał Stochel, akordeonista z Podkarpacia, przepustkę na mało znaną, ale prestiżową Eurowizję dla Młodych Muzyków uzyskał, wygrywając konkurs Młody Muzyk Roku 2026. Wcześniej dał się poznać publiczności jako dziecko, biorąc udział w programie "Mam Talent!". Zwycięstwo w Erywaniu to czwarta wygrana Polski w tym wydarzeniu, a zarazem - już dziesiąta we wszystkich wersjach Eurowizji, które stworzyła Europejska Unia Nadawców.

Wszyscy polscy zwycięzcy Eurowizji. Na podium byliśmy dwanaście razy

Mimo że najpopularniejszy jest 70-letni już Konkurs Piosenki Eurowizji, który wszyscy znamy jako "Eurowizję", to właśnie w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków polska reprezentacja zadebiutowała najwcześniej - i to wygrywając - już w 1992 roku. Od tamtej pory na podium wszystkich wydarzeń EBU uczestnicy w polskich barwach stanęli dwanaście razy, w tym dziesięć na najwyższym jego stopniu.

Edyta Górniak zajęła drugie miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku. Znakomity wynik utworu "To nie ja!" to nasz jedyny rezultat na podium tego popularnego wydarzenia.

to nasz jedyny rezultat na podium tego popularnego wydarzenia. W dziecięcej odsłonie Eurowizji jako pierwsi sięgnęliśmy po dwie wygrane z rzędu. Roxie Węgiel i Viki Gabor wygrały konkurs odpowiednio w 2018 i 2019 roku. W ich ślady niemal poszła też Sara James - zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior 2021.

Nie wszyscy pamiętają, że w 2008 roku Edyta Herbuś i Marcin Mroczek też wygrali Eurowizję. Polski duet rozgromił konkurencję w krótko istniejącym wtedy Konkursie Tańca Eurowizji. Mamy też czym pochwalić się w podobnej, dziś już nieodbywającej się imprezie EBU. Polacy trzykrotnie wygrali Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy - Dawid i Marcin Kupińscy (2000), Viktoria Nowak (2015) i Paulina Bidzińska (2017). Do tego drugie miejsce zajęli Elena Karpuhina i Michał Wylot (2005).

Mamy też czym pochwalić się w podobnej, dziś już nieodbywającej się imprezie EBU. Polacy trzykrotnie wygrali - (2000), (2015) i (2017). Do tego drugie miejsce zajęli (2005). Eurowizję dla Młodych Muzyków reprezentanci Polski podbili zaś aż cztery razy. Skrzypek Bartłomiej Nizioł wygrał podczas debiutu TVP w 1992 roku, pianista Stanisław Drzewiecki - w 2000 roku, a saksofonista Łukasz Dyczko - 16 lat później. W 2026 roku do tego grona dołączył Michał Stochel na akordeonie.

wygrał podczas debiutu TVP w 1992 roku, pianista - w 2000 roku, a saksofonista - 16 lat później. W 2026 roku do tego grona dołączył na akordeonie. Jedynym konkursem, w którym Polska nie walczyła o wygraną, była Eurowizja Chórów. Po dwóch edycjach w latach 2017 i 2019 - konkurs ten przestał się jednak odbywać.

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Eurowizja i Polacy w czołówce? Jesteśmy wśród najlepszych, choć w konkursie piosenki nam nie idzie

Gdyby zestawić wszystkie kraje pod względem triumfów na wszystkich odsłonach Eurowizji, dziesięć polskich zwycięstw prezentuje się naprawdę znakomicie. Po sukcesie Michała Stochela w Erywaniu, Polska przesunęła się z piątej na trzecią pozycję na liście 57 krajów, które kiedykolwiek pojawiły się na scenach konkursów EBU. Wyprzedzają nas jedynie Francuzi i Holendrzy.

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Poniżej podajemy czołową dziesiątkę, w nawiasach: pierwsze - drugie - trzecie miejsca.

Francja (11-8-9) Holandia (10-2-2) Polska (10-2-0) Szwecja (9-4-10) Austria (9-2-3) Hiszpania (8-8-5) Wielka Brytania (7-18-6) Irlandia (7-4-2) Niemcy (5-7-7) Ukraina (5-6-4)

Krajami, które nigdy nie były na podium żadnej wersji Eurowizji, są Albania, Andora, Czarnogóra, Macedonia Północna, Maroko, San Marino i Słowacja, a także gościnnie obecne w niektórych imprezach - Kanada, Kosowo i Szkocja.

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