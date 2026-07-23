GKS Katowice poległ na Słowacji. Porażka z Żiliną po 23 latach

W europejskim powrocie po długiej przerwie GKS Katowice uległ MSK Żilina 1:2 w spotkaniu w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

Katowiczanie świetnie weszli w mecz, strzelając bramkę już w 6. minucie, lecz z biegiem czasu musieli uznać wyższość przeciwników.

To pierwsze pucharowe starcie GKS-u od 2003 roku, kiedy to zespół zanotował bolesną wpadkę z macedońską Cementarnicą Skopje.

Polska liga bez tajemnic. Sprawdź się w quizie o Ekstraklasie Pytanie 1 z 8 Który klub zdobył najwięcej mistrzostw Polski? Legia Warszawa Ruch Chorzów Górnik Zabrze Następne pytanie

MSK Żilina - GKS Katowice: Wymarzony początek i szybka odpowiedź rywali

Długo wyczekiwany, 23-letni powrót Katowiczan na europejskie areny nie zakończył się sukcesem. Początek czwartkowego starcia w Żylinie zwiastował jednak coś zupełnie innego. Już w 6. minucie Bartosz Nowak precyzyjnie dośrodkował z rzutu rożnego, a Lukas Klemenz mocnym strzałem głową skierował piłkę do bramki. Zespół GKS-u nie cieszył się jednak długo z przewagi, szybko oddając pole gospodarzom. Słowacy mogli wyrównać już w 17. minucie, kiedy Krisztian Bari znalazł się w stuprocentowej sytuacji. Wtedy polskiego bramkarza, Gabriela Kobylaka, uratowała znakomita interwencja.

Raków Częstochowa pokonał Vallettę FC 3:1 po dramatycznym meczu

Arbiter spotkania wskazał na wapno w 28. minucie, karząc Alana Czerwińskiego za przewinienie w polu karnym. Miroslav Kacer pewnie wykonał jedenastkę, doprowadzając do remisu. Gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa – w 41. minucie Patrik Ilko groźnie uderzył, choć ostatecznie piłka nie trafiła w światło bramki. Z kolei tuż przed końcem pierwszej połowy Fabian Bzdyl spróbował swoich sił z bliskiej odległości, ale on również chybił. Do przerwy utrzymał się rezultat 1:1.

Tuż po przerwie, w 47. minucie, Słowacy wyszli na prowadzenie. Frantisek Kosa oddał mocny strzał zza pola karnego, który bramkarz GKS-u zdołał jedynie sparować. Z dobitką zdążył Timotej Hranica, pewnie umieszczając piłkę w siatce. Reakcja trenera Rafała Góraka nadeszła w 58. minucie – zdecydował się na potrójną roszadę, wprowadzając na murawę Kacpra Łukasiaka, Emana Markovica i Adama Zrelaka. Zmiany przyniosły efekt, bo gra się wyrównała, a w końcówce to Katowiczanie dyktowali warunki na boisku. Niestety, przewaga nie przełożyła się na bramkę, która dałaby im remis.

GKS Katowice dopiero rozpoczął swoją europejską przygodę w sezonie 2026/27, podczas gdy MSK Żilina ma już za sobą rywalizację. Ekipa ze Słowacji w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzyła się z chorwackim Hajdukiem Split. Pierwszy mecz, rozegrany na wyjeździe, zakończył się porażką Żiliny 0:2, a w rewanżu u siebie wygrali zbyt nisko 2:1. Ostatecznie Słowacy trafili do eliminacji Ligi Konferencji, gdzie kontynuują grę. Rewanżowe spotkanie z GKS-em odbędzie się za tydzień, 30 lipca, w Katowicach.

Wynik i składy: MSK Żilina pokonuje GKS Katowice

Bramki: 0:1 Lukas Klemenz (6' - głową), 1:1 Miroslav Kacer (29' - rzut karny), 2:1 Timotej Hranica (47').

Żółte kartki: Marko Roginić, Jan Minarik, Jakub Badzgon, Krisztian Bari, Andrei Florea (MSK Żilina) - Eman Markovic, Arkadiusz Jędrych, Alan Czerwiński (GKS Katowice).

Sędzia: Sven Wolfensberger (Szwajcaria).

Skład MSK Żilina: Jakub Badzgon – Tobias Paliscak, Jan Minarik, Aleksandre Narimanidze – Timotej Hranica, Fabian Bzdyl (82' Andrei Florea), Miroslav Kacer (75' Xavier Adang), Krisztian Bari - Frantisek Kosa (82' Samuel Datko), Marko Roginić (74' Lukas Prokop), Patrik Il'ko (67' Michal Fasko).

Skład GKS Katowice: Gabriel Kobylak - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Marcin Wasielewski, Sebastian Milewski (58' Kacper Łukasiak), Jesse Bosch (73' Bartosz Wolski), Borja Galan - Marcel Wędrychowski (58' Eman Markovic), Ilja Szkurin (58' Adam Zrelak), Bartosz Nowak (84' Szymon Bartlewicz).