Adam Zdrójkowski przerywa milczenie po rozstaniu. Związek ukrywał przez kilka lat!

Adam Zdrójkowski ma 26 lat, ale na ekranach polskich telewizorów jest obecny od bardzo dawna. Już w dzieciństwie stawiał swoje pierwsze kroki na planach filmów i seriali, zaś szczególną popularność przyniosła mu rola Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Tam też poznał swoją byłą dziewczynę, jednak nie każdy wiedział, że ostatnio był w ściśle ukrywanym, trzyletnim związku. Dziś potwierdza, że znowu jest singlem.

Adam Zdrójkowski jest singlem. Rozstał się z tajemniczą ukochaną

Życie osobiste aktora owiane jest tajemnicą, tym bardziej, że wiele czasu spędza on ostatnio z daleka od Polski. Śladem kolegów i koleżanek z show-biznesu, Adam Zdrójkowski jest świeżo upieczonym właścicielem domu w słonecznej Hiszpanii. Ostatnio zrobił jednak rzadki wyjątek i potwierdził rozstanie z partnerką.

Jak przyznał na planie nagrywanego właśnie programu "Hitster", w którym wystąpi w duecie z serialowym bratem - Mateuszem Pawłowskim, w jego życiu zaszło dużo zmian. Rozstał się z dziewczyną, z którą w absolutnej tajemnicy był w związku przez trzy lata. W rozmowie z "Faktem" wyjawił też, że w najbliższym czasie chce skupić się na sobie.

Miałem partnerkę przez trzy lata, której nie pokazywałem oficjalnie, nie pokazywaliśmy naszego związku i się zakończyło. Teraz jest mi bardzo dobrze tak, jak jest. Korzystam teraz z tego czasu, żeby właśnie wrócić trochę do siebie, żeby skupić się trochę na sobie, ale nie tak jak wszyscy to mówią, że to jest ten czas na self-control" - wyznał 26-latek.

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Z kim wcześniej spotykał się aktor?

Sprawy sercowe Adama Zdrójkowskiego i jego brata-bliźniaka Kuby nie są z reguły znane opinii publicznej. Aktorzy dbają o swoją prywatność, zdradzając tylko tyle, ile chcą ujawnić światu. Pewne jest to, że przez około cztery lata serialowy Kuba z "Rodzinki.pl" spotykał się z aktorką, która również zagrała w tym serialu. Adam Zdrójkowski stworzył parę ze starszą o rok Wiktorią Gąsiewską.

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